Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Нижним Новгородом застрелены 4 человека

12.10.2020 22:13

Фото: newstracker.ru



В Министерстве здравоохранения Нижегородской области не подтвердили сведения о том, что возросло количество жертв инцидента.



Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что скончались пять человек.



По официальным данным, жертвами инцидента в деревне Большеорловское, где был обстрелян автобус и люди на остановке, стали четыре человека. Трое пострадавших госпитализированы с ранениями, врачи сейчас продолжают бороться за их жизнь.



В некоторых средствах массовой информации появились публикации о том, что четвертой жертвой могла стать бабушка молодого человека, открывшего огонь. Пожилая женщина скончалась в больнице.



Ранее глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов рассказал о том, что состояние одной из женщин, которая была госпитализирована после ЧП, остается крайне тяжелым. Хирурги сейчас оперируют пациентку, получившую множественные огнестрельные ранения в области брюшной полости.



Министр также отметил, что пострадавшим и родственникам погибших уже оказывают помощь психологи.



ЧП случилось несколько часов назад в деревне Большеорловское, где молодой человек открыл стрельбу по пассажирскому автобусу и людям, находившимся на остановке. На месте от полученных ранений погибли трое мужчин.



По факту инцидента следственные органы уже возбудили уголовное дело, ведется розыск нападавшего.



Как передает агентство "Интерфакс", молодой человек сначала расстрелял собственную бабушку, к которой приехал погостить из Нижнего Новгорода. Затем он с оружием вышел на улицу, где ранил остальных пострадавших. Преступление, предположительно, было совершено на фоне бытового конфликта.



Автор: Злата Богатова

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