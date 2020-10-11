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В России выявили еще 13 592 случаев COVID-19


10:54
В России выявили еще 13 592 случаев COVID-19Фото: kurgan-med.ru

Как сообщает сегодня федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания, за минувшие сутки в России было выявлено еще 13 592 заразившихся короонавирусом.

Днем ранее в РФ был зафиксирован рекордно высокий прирост за период с начала пандемии: положительными оказались 13 634 теста на COVID-19.

В общей сложности в нашей стране было зарегистрировано уже 1 312 310 заболевших, сообщает штаб. Новые случаи инфицирования за последние сутки были выявлены в 84 регионах России, в том числе, почти 4,4 тыс. - в Москве.

В Петербурге за минувший день зафиксировали 538 новых заболевших, 440 - в Подмосковье, 274, 271 и 242 - соответственно в Ростовской, Нижегородской и Архангельской областях.

По официальным данным, за истекшие 24 часа в РФ среди пациентов с подтвержденным диагнозом было зарегистрировано 125 летальных исходов. За период с начала пандемии скончались 22 722 зараженных COVID-19.

Признаны поправившимися 1 024 235 человека, включая 3 793 - за последние сутки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

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