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Россия обновила антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19
11.10.2020 12:51
Фото: vk.com
За минувшие сутки в РФ было зафиксировано еще 13 634 положительных тестов на коронавирус.
Новых случаи заражения выявили в 85 регионах, сообщает сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
Самые высокие показатели прироста числа зараженных по-прежнему регистрируются в Москве - 4 501 человек. За последний день среди пациентов с подтвержденным диагнозом в столице было зафиксировано тридцать пять летальных исходов, 244 человека были признаны выздоровевшими и выписаны из больниц.
В течение месяца в России отмечается рост темпов распространения COVID-19. В сентябре ежесуточно фиксировалось около 5 тыс. выявленных случаев заражения, однако к началу октября показатель возрос уже до 10 тыс. В пятницу, 9 октября, количество впервые за период с начала пандемии оказалось более 12 тыс., а днем позже прирост превысил 13 тыс.
За минувшие сутки в РФ скончались 149 пациентов с подтвержденным диагнозом, 4 240 человека выздоровели.
Нарастающим итогом в России коронавирус был выявлен уже у 1 млн 298 тыс. 718 человек, 22 597 скончались. Признаны выздоровевшими 1 млн 020 тыс. 442 пациентов.
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