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В Чечне ликвидировали двух боевиков
11.10.2020 12:59
Фото: kapital.kz
В Чечне уничтожены двое боевиков, сообщают российские СМИ со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).
В информационном центре комитета пояснили, что злоумышленников ликвидировали во время КТО.
В рамках объявленной ранее контртеррористической операции на территории Чечни были уничтожены двое боевиков, передает агентство "Интерфакс". Какие-либо другие подробности инцидента в информационном центре НАК пока не сообщили.
Ранее в Крыму были задержаны пять россиян, причастных к подготовке террористической атаки на рынке Симферополя. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, злоумышленники намеревались привести в действие самодельное взрывное устройство, а также занимались пропагандой идеологии терроризма и экстремизма в Сети.
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