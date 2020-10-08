ИнтерНовости - новости в стране и мире
Бывшая последовательница Виссариона рассказала о неожиданных смертях членов секты
Бывшая последовательница Виссариона рассказала о неожиданных смертях членов секты
В Москве 26-летний актер утонул в бассейне фитнес-центра
В Москве 26-летний актер утонул в бассейне фитнес-центра
В Рязанской области до шести выросло число пострадавших при взрыве на арсенале
В Рязанской области до шести выросло число пострадавших при взрыве на арсенале
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Врачи подвергли сомнению побочные эффекты лекарства от COVIDВрачи подвергли сомнению побочные эффекты лекарства от COVID
Путин призывает прекратить боевые действия в КарабахеПутин призывает прекратить боевые действия в Карабахе
Трое россиян пострадали при обстреле храма в ШушиТрое россиян пострадали при обстреле храма в Шуши
Минздрав призывает провести выходные домаМинздрав призывает провести выходные дома
Во Франции совершено нападение на полицейскихВо Франции совершено нападение на полицейских

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Врачи подвергли сомнению побочные эффекты лекарства от COVID


06:03
Врачи подвергли сомнению побочные эффекты лекарства от COVIDФото: enlineadirecta.info

К информации о побочных эффектах, которые выявляются у любого рода лекарственных препаратов, включая средства для лечения коронавируса, необходимо относиться критически. Такое мнение выразили профессор Сергей Бабак и врач-инфекционист Галина Кожевникова, комментарии которых публикует РБК.

Специалисты поделились впечатлением о публикации о том, что фармакологи обнаружили у фавипиравира и других лекарств, созданных на его основе, необычные побочные эффекты. Как пишут "Известия", речь идет о "моторных нарушениях". Вместе с тем, Росздравнадзор сообщил, что не располагает данными о "развитии реакций связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения" после применения препаратов Фавипиравир, Авифавир, Арепливир и Коронавир.

Как пояснил профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак, сейчас Фавипиравир можно считать практически единственным препаратом в России, который "хоть как-то воздействует на коронавирус". И если соблюдать рекомендованную дозировку, вероятность проявления побочных действий очень низкая.

Профессор отметил, что негативные эффекты зачастую обнаруживают в случаях, когда "превышаются дозы". Однако для того, чтобы утверждать о взаимосвязи с некими сторонними последствиями, требуются доказательства, подчеркнул Бабак.

По мнению врача-инфекциониста, заведующей кафедрой инфекционных болезней РУДН Галины Кожевниковой, количество вероятных побочных эффектов растет с увеличением числа заболевших людей, при лечении которых применяется лекарство. Главной целью при этом является анализ возникновения нежелательных эффектов, чтобы "правильно с ними разобраться". При этом врач подчеркнула, что все случаи проявления негативных действий препаратов специалисты всегда рассматривают очень внимательно.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Ситуация с коронавирусом в Москве становится все сложнее, заявил СобянинСитуация с коронавирусом в Москве становится все сложнее, заявил Собянин
Навальный дал интервью ДудюНавальный дал интервью Дудю
ВС Азербайджана вновь нанесли удар по Степанакерту, заявили в ЕреванеВС Азербайджана вновь нанесли удар по Степанакерту, заявили в Ереване
В России за сутки выявили почти 11 тыс. зараженных COVID-19В России за сутки выявили почти 11 тыс. зараженных COVID-19
На главу Минздрава Чувашии напали с гаечным ключомНа главу Минздрава Чувашии напали с гаечным ключом

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru