Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Врачи подвергли сомнению побочные эффекты лекарства от COVID

06:03

Фото: enlineadirecta.info



К информации о побочных эффектах, которые выявляются у любого рода лекарственных препаратов, включая средства для лечения коронавируса, необходимо относиться критически. Такое мнение выразили профессор Сергей Бабак и врач-инфекционист Галина Кожевникова, комментарии которых публикует РБК.



Специалисты поделились впечатлением о публикации о том, что фармакологи обнаружили у фавипиравира и других лекарств, созданных на его основе, необычные побочные эффекты. Как пишут "Известия", речь идет о "моторных нарушениях". Вместе с тем, Росздравнадзор сообщил, что не располагает данными о "развитии реакций связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения" после применения препаратов Фавипиравир, Авифавир, Арепливир и Коронавир.



Как пояснил профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак, сейчас Фавипиравир можно считать практически единственным препаратом в России, который "хоть как-то воздействует на коронавирус". И если соблюдать рекомендованную дозировку, вероятность проявления побочных действий очень низкая.



Профессор отметил, что негативные эффекты зачастую обнаруживают в случаях, когда "превышаются дозы". Однако для того, чтобы утверждать о взаимосвязи с некими сторонними последствиями, требуются доказательства, подчеркнул Бабак.



По мнению врача-инфекциониста, заведующей кафедрой инфекционных болезней РУДН Галины Кожевниковой, количество вероятных побочных эффектов растет с увеличением числа заболевших людей, при лечении которых применяется лекарство. Главной целью при этом является анализ возникновения нежелательных эффектов, чтобы "правильно с ними разобраться". При этом врач подчеркнула, что все случаи проявления негативных действий препаратов специалисты всегда рассматривают очень внимательно.



Автор: Злата Богатова

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