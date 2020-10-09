Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России за сутки выявлено 12 846 заражений коронавирусом

12:22

Фото: vk.com



За минувшие сутки в РФ было зарегистрировано еще 12 846 инфицированных COVID, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.



Уровень прироста стал рекордно высоким за период с начала пандемии.



Как отмечают специалисты, в относительном выражении суточный прирост сейчас держится на уровне 1%. В общей сложности в течение пандемии в РФ заразились коронавирусом 1 285 084 человека.



Самые низкие показатели темпов увеличения заболеваемости зафиксированы, в частности, в Чечне, Чувашии, Подмосковье и Тульской области.



В Москве за день было выявлено 4 105 новых случаев заражения, в Петербурге - 501, в Московской, Ростовской и Нижегородской областях - соответственно 416, 269 и 257.



На сегодняшний день в России болеют 246 428 человек, показатель является максимальным за период с начала пандемии. В последний раз подобное происходило 15 июня, когда в стране болели 245 580 человек.



В общей сложности количество выздоровевших россиян увеличилось на 6 781 человек и сейчас составляет 1 016 202. В частности, за минувшие сутки были признаны излечившимися 1 306 пациентов в Москве, 309 в Ростовской области, 251 в Петербурге и 250 в Московской области.



За последний день среди пациентов с подтвержденным диагнозом было зафиксировано 197 летальных исходов. Всего же в РФ скончались уже 22 454 человека, зараженных COVID.



Автор: Злата Богатова

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