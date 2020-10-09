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Главный приз ММКФ получил фильм о блокаде Ленинграда


9.10.2020 07:20
Главный приз ММКФ получил фильм о блокаде ЛенинградаФото: livejournal.com

Кинокартина "Блокадный дневник" режиссера Андрея Зайцева стала обладателем "Золотого святого Георгия", гран-при 42-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ). Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась в четверг, 8 октября, в кинотеатре "Россия".

Председателем жюри основного конкурса ММКФ в этом году был знаменитый российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов. По его словам, награда, которую вручают на этом смотре, представляет собой "приз за послание, за то, что фильм говорит зрителю. Режиссер объявил о том, что на этот раз главный приз фестиваля было решено отдать картине "Блокадный дневник".

Действие этой ленты разворачиваются в феврале 1942 года. Сюжет посвящен первой блокадной зиме в Ленинграде, которая была самой тяжелой для жителей города. В основу фильма вошли воспоминания поэта Ольги Берггольц, ее повесть "Дневные звезды", и многочисленные рассказы других свидетелей тех страшных времен, включая писателя Даниила Гранина.

Создатели фильма подчеркивают, что все персонажи и происходящие с ними в события, происходили в реальности.

Напомним, ранее было перенесено на весну следующего года вручение национальной кинематографической премии "Ника". Изменения связаны с эпидемиологической обстановкой, пояснила главный редактор Ирина Ильичева. Она подчеркнула, что среди академиков немало людей старше шестидесяти пяти лет, а им сейчас снова настоятельно рекомендуют оставаться дома. В результате было решено не рисковать здоровьем академиков. Следующей весной предполагается наградить как лауреатов премии "Ника" за 2019-й, так и за 2020-й год.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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