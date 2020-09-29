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В этом году не будут вручать кинопремию «Ника»


29.9.2020 12:30
В этом году не будут вручать кинопремию «Ника»Фото: whatisgood.ru

Вручение национальной кинематографической премии "Ника" решено перенести на весну 2021 года, передает агентство "Интерфакс".

Изменения связаны с эпидемиологической обстановкой.

В связи с ситуацией по коронавирусу торжественное вручение кинопремии "Ника", ранее намечавшееся на конец октября, было решено перенести на весну 2021 года. Об этом рассказала ее главный редактор Ирина Ильичева, подчеркнув, что среди академиков немало людей старше шестидесяти пяти лет, а им сейчас снова настоятельно рекомендуют оставаться дома.

Организаторы решили не рисковать здоровьем академиков и приняли решение о переносе мероприятия на апрель. Ильичева сообщила, что следующей весной предполагается наградить как лауреатов премии "Ника" за 2019-й, так и за 2020-й год.

Ранее грузинская драматическая кинолента "Начало" была признана лучшим фильмом фестиваля в Сан-Себастьяне, который в этом году состоялся уже в 68-й раз. Приз за лучшую режиссеру получила работавшая над этой картиной Деа Кулумбегашвили, а грузинская актриса Иамзе Сухиташвили была удостоена премии "Серебряная раковина".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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