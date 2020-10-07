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Минздрав призывает провести выходные дома
20:17
Фото: grantist.com
Министерство здравоохранения обращается к россиянам с призывом провести ближайшие выходные дома, в кругу семьи.
В ведомстве подчеркивают, что в последнее время в регионах растут темпы распространения COVID-19, а потому пока лучше воздержаться от лишних поездок на общественном транспорте и походов в гости, а также посещений публичных мест.
С таким заявлением выступил помощник главы российского Минздрава Алексей Кузнецов. По его словам, сразу в ряде регионов РФ отмечается увеличение темпов прироста числа заболевших коронавирусом. Поэтому чтобы исключить "взрывное увеличение" нагрузки на систему здравоохранения, необходимо соблюдать некоторые ограничения.
Как подчеркнул представитель ведомства, в числе наиболее действенных методов контроля за распространением COVID-19 остаются соблюдение социальной дистанции и ограничение контактов, а также ношение масок и тщательная гигиена.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что эпидемиологическая обстановка в России становится все более сложной.
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