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Ситуация с коронавирусом в России осложняется, заявила Попова
03:50
Фото: pronedra.ru
В России коронавирусом заражаются все больше людей старше 60 лет, отметила глава Роспотребнадзора.
По словам Анны Поповой, самый высокий уровень сохраняется среди людей в возрасте 30-49 лет.
Обстановка с распространением коронавируса в РФ сейчас осложняется, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. На эту тему она высказалась в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести", которая выходит на телеканале "Россия-1".
Уровень заболеваемости в последнее время увеличивается в шестидесяти регионах РФ, и уже стало очевидно, что эпидемиологическая ситуация становится сложнее, отметила Попова. Вместе с тем, для специалистов неожиданностью это не стало, они к этому готовились, подчеркнула глава ведомства.
По словам Поповой, темпы распространения заболевания снижаются в регионах, где население старается соблюдать профилактические меры. В случае, если жители не будут придерживаться ограничений, "придется принимать какие-то другие меры", - заключила руководитель Роспотребнадзора.
Согласно последним официальным данным, в России по состоянию на 7 октября в общей сложности было выявлено 1 248 619 заболевших коронавирусом, в том числе, 11 115 - за минувшие сутки. Подобные показатели отмечаются впервые с мая.
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