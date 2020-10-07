Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ситуация с коронавирусом в России осложняется, заявила Попова

03:50

Фото: pronedra.ru



В России коронавирусом заражаются все больше людей старше 60 лет, отметила глава Роспотребнадзора.



По словам Анны Поповой, самый высокий уровень сохраняется среди людей в возрасте 30-49 лет.



Обстановка с распространением коронавируса в РФ сейчас осложняется, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. На эту тему она высказалась в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести", которая выходит на телеканале "Россия-1".



Уровень заболеваемости в последнее время увеличивается в шестидесяти регионах РФ, и уже стало очевидно, что эпидемиологическая ситуация становится сложнее, отметила Попова. Вместе с тем, для специалистов неожиданностью это не стало, они к этому готовились, подчеркнула глава ведомства.



По словам Поповой, темпы распространения заболевания снижаются в регионах, где население старается соблюдать профилактические меры. В случае, если жители не будут придерживаться ограничений, "придется принимать какие-то другие меры", - заключила руководитель Роспотребнадзора.



Согласно последним официальным данным, в России по состоянию на 7 октября в общей сложности было выявлено 1 248 619 заболевших коронавирусом, в том числе, 11 115 - за минувшие сутки. Подобные показатели отмечаются впервые с мая.



Автор: Злата Богатова

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