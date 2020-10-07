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Бывшая последовательница Виссариона рассказала о неожиданных смертях членов секты


7.10.2020 17:40
Бывшая последовательница Виссариона рассказала о неожиданных смертях членов сектыФото: mt.ru

О череде трагических событий, связанных с членами секты Виссариона, Мария Карпинская рассказала в интервью агентству "Интерфакс".

В прошлом женщина сама являлась последовательницей Сергея Торопа, называвшего себя Виссарионом и основавшего "Церковь последнего завета".

По словам Марии Карпинской, на территории Красноярского края сейчас остается множество людей, которые могут являться исполнителями воли Виссариона. Бывшая участница религиозной организации "Церковь последнего завета" рассказала о целом ряде внезапных смертей, связанных с сектой.

В частности, погиб депутат, заявлявший о том, что собирает компромат на Торопа. Карпинская пояснила, что он приезжал в общину, а потом выразил намерение выступить в Госдуме и рассказать о том, что происходит в Красноярском крае. Позже на депутата несколько раз покушались, а в 1995 году он получил смертельные травмы в ДТП.

Женщина рассказала о своем друге Юрисе из Риги, который также собирался сообщить общественности о беспределе, происходящем в общине. Вскоре после этого его нашли утонувшим в реке.

Кроме того, попал под поезд некий Алексей Гусев, который проживал в Одессе и собирал десятину для Виссариона по всей Украине. Он регулярно привозил деньги лидеру секты, а потом его обнаружили "с отрезанной головой, типа попал под поезд", - сообщила журналистам Карпинская.

Владимир Гайваровский, считавшийся хранителем и собиравший ранние проповеди Виссариона, скончался от сердечного приступа. При этом все файлы из его компьютера были удалены.

Карпинская пояснила, что рассказывает лишь о том, что происходило в течение двух лет, пока она сама являлась членом этой общины. Вместе с тем, среди адептов происходило "очень много всяких пропаж", в том числе, детей.

Напомним, в минувшем сентябре правоохранители задержали лидеров религиозной организации "Церковь последнего завета", которая получила печальную известность как община Виссариона - так называл себя лидер секты Сергей Тороп.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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