Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Красноярском крае задержаны руководители религиозной общины Виссариона

11:34

Фото: livejournal.com



Правоохранительные органы Красноярского края с раннего утра сегодня проводят обыски по месту жительства лидеров религиозной организации "Церковь последнего завета", которая получила известность как община Виссариона.



Среди задержанных - сам лидер общины Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, передает ТАСС.



Со ссылкой на источники в краевых правоохранительных структурах сообщается, что силовиками были задержаны Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников, являющиеся руководителями курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета".



Официальных комментариев по этому поводу пока не последовало. В ряде СМИ появились сообщения о том, что основанием для уголовного дела могли стать факты насилия над последователями учения Виссариона.



Как рассказывают жители деревни Петропавловка в Курагинском районе Красноярского края, где располагается поселение адептов, силовики проводят спецоперацию с участием автоматчиков, в ней также задействованы вертолеты. Отмечается плохая работа интернета в месте осуществления мероприятий.



На территории района замечена автоколонна с сотрудниками правоохранительных органов, включающие машины с медиками. Один из жителей общины Виссариона Александр Староверов в своем Facebook рассказал о том, что речь идет о как минимум пятидесяти автомобилях.



Ведерникова задержали в Петропавловке - одном из мест компактного проживания последователей учения Виссариона. При этом Торопа и Редькина, рассказали очевидцы, увезли из деревни на вертолете, Ведерникова - на автомашине.



Тороп основал "Церковь последнего завета" в 1991 году. Спустя несколько лет в Курагинском районе его последователи основали т.н. город Солнца. Кроме того, немало представителей общины проживает в различных населенных пунктах на юге Красноярского края.



Автор: Злата Богатова

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