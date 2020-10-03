Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Великобритании при попытке установить мировой рекорд погиб миллионер Айзенберг

3.10.2020 11:34

Фото: evo.co.uk



Британский миллионер Зеф Айзенберг, являющийся основателем фитнес-компании Maximuscle, получил смертельные травмы, когда пытался установить рекорд скорости на суше. Авария случилась на аэродроме Элвингтон, который расположен неподалеку от Йорка.



По данным The Independent, миллионер управлял автомобилем Porsche 911 Turbo S. После ЧП Зефу Айзенбергу сразу же пытались оказать помощь медики. Однако гонщик получил слишком серьезные травмы, которые оказались не совместимы с жизнью.



В 2016 году Айзенберг уже попадал в аварию почти на том же месте, когда потерял управление на скорости 370 километров в час. Врачи полагали, что после таких травм бизнесмен не сможет даже ходить. Однако он восстановился и уже в следующем году вновь начал участвовать в скоростных заездах.



В прошлом году миллионер смог установить целый ряд мировых рекордов скорости на песке. В частности, на том же Porsche 911 Turbo Айзенберг разогнался до 534 километров в час. Такого результата он добился на пляже Pendline Sands в Уэльсе.



Ранее сообщалось о гибели 36-летней соведущей "Разрушителей легенд" Джесси Комбс, которая разбилась во время очередной попытки установить рекорд скорости на реактивном автомобиле. ЧП случилось в пустыне Алворда, на территории американского штата Орегон. Комбс в тот момент пыталась побить свое собственное достижение и разогналась до скорости более 990 километров в час.



Автор: Злата Богатова

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