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Знаменитая американская гонщица Джесси Комбс погибла, пытаясь установить новый рекорд
29.8.2019 01:36
Фото: celebliveupdate.com
В Соединенных Штатах трагически погибла 36-летняя соведущая "Разрушителей легенд".
Как передает телевизионный канал CNN, Джесси Комбс разбилась во время очередной попытки установить рекорд скорости на реактивном автомобиле.
ЧП случилось в пустыне Алворда, на территории штата Орегон, когда популярная телеведущая, пытаясь побить свой собственный рекорд, успела разогнаться до скорости 619 миль в час (более 990 км/ч).
В прошлом за Комбс уже утвердился титул "самой быстрой женщины на четырех колесах". В 2013 году она смогла побить рекорд скорости среди женщин, который продержался почти на протяжении полувека - 632 км/ч, а еще через несколько лет она вновь стала рекордсменкой, на этот раз добившись уровня 769 км/ч.
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