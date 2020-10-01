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Скончался певец Александр Кальянов
10:04
Фото: pronedra.ru
О смерти артиста Александра Кальянова рассказала Алла Пугачева.
Советскому и российскому музыканту, в прошлом трижды становившемуся лауреатом музыкальной премии "Шансон года", в конце августа исполнилось семьдесят три года.
Как рассказала в своем Instagram Алла Пугачева, умер Александр Кальянов, который являлся ее соратником и близким другом, частью творческой жизни. Певица призвала помянуть музыканта и слушать его песни.
Сведений о том, что могло стать причиной смерти музыканта, пока нет.
Кальянов также был известен в качестве композитора, аранжировщика, звукорежиссера, актера и продюсера. В прошлом ему трижды присуждали премию "Шансон года".
В начале сентября в Соединенных Штатах был найден мертвым 49-летний американо-колумбийский музыкант Эрик Морилло, прославившийся после записи трека I Like To Move It в 1993 году. Тело диджея и продюсера обнаружили в его особняке на LaGorce Drive во Флориде.
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