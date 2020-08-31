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Во Флориде найден мертвым автор хита I Like To Move It Эрик Морилло
04:14
Фото: 24.kz
В Соединенных Штатах выясняют обстоятельства смерти 49-летнего диджея и продюсера Эрика Морилло, который был найден мертвым накануне утром, 1 сентября, в собственном доме.
ЧП случилось в Майами-Бич во Флориде.
Как стало известно, известный американо-колумбийский диджей и продюсер Эрик Морилло скончался на 50-м году жизни. Информации о причинах смерти пока нет. По данным зарубежных СМИ, тело Морилло нашли в его особняке на LaGorce Drive, вскоре после того, как поступил звонок в 911. Со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах уточняется, что среди основных версий - передозировка запрещенными веществами.
Эрик Морилло стал широко популярен после записи трека I Like To Move It в 1993 году, который был создан им под псевдонимом Reel 2 Real совместно с исполнителем из Тринидада и Тобаго Мэд Стантмен (настоящее имя - Марк Куоши).
В последние годы в прессе появлялись сообщения о том, что Морилло злоупотребляет наркотиками. Кроме того, около трех недель назад диджей был арестован по обвинению в изнасиловании, которое произошло в декабре 2019 года. Позже Морилло выпустили под залог.
Ранее сообщалось о кончине американского киноактера Чедвика Боузмана, который на протяжении нескольких лет пытался бороться с раком кишечника. Болезнь победить не удалось, артист ушел из жизни в конце августа в возрасте сорока трех лет. О диагнозе Боузмана близкие рассказали лишь после его смерти.
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