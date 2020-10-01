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СМИ: американские спецслужбы планировали отравить Ассанжа
1.10.2020 14:18
Фото: vk.com
Спецслужбы Соединенных Штатов планировали похищение либо отравление основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, пока он находился на территории эквадорского посольства в столице Великобритании.
Об этом сообщила The Guardian.
По данным газеты, в лондонском суде заслушали показания экс-сотрудника компании UC Global, шпионившей за Джулианом Ассанжем. Предполагается, что деятельность осуществлялась, согласно договоренностям с американской разведкой.
Как заявил сотрудник этой охранной фирмы, рассматривались варианты, при которых будет оставлена открытой дверь дипмиссии Эквадора. Тогда можно было бы войти внутрь, чтобы "похитить либо отравить Ассанжа".
Бывший работник компании пояснил, что руководство UC Global поручало ему установить в посольстве новые камеры, которые бы в онлайн-режиме могли передавать звук и изображение. Но мужчина не стал этого делать: по его мнению, такого рода переоснащение провести было технически невозможно.
Позже охраннику были переданы подробные инструкции, якобы подготовленные американской разведкой, пояснил свидетель.
Джулиан Ассанж, опасаясь высылки в Соединенные Штаты, несколько лет провел в дипмиссии Эквадора в Лондоне. Весной 2019 года после лишения его гражданства Эквадора, в посольство вошли британские полицейские и арестовали основателя WikiLeaks. С того времени Ассанж остается в тюрьме.
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