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В Гондурасе журналиста расстреляли во время прямой трансляции


29.9.2020 17:09
В Гондурасе журналиста расстреляли во время прямой трансляцииФото: kapital.kz

Журналист Луис Альмендарес погиб после того, как получил несколько огнестрельных ранений от неизвестных вооруженных людей.

Злоумышленники, передвигавшиеся на мотоцикле, атаковали блогера, когда он вел прямую трансляцию.

Как передает местное издание Prensa со ссылкой на источники в полиции, ЧП случилось в городе Комаягуа в центре Гондураса. В минувшее воскресенье, 27 сентября, Луис Альмендарес вел прямую трансляцию в социальной сети Facebook.

Двое мужчин, проезжая мимо журналиста на мотоцикле, произвели несколько выстрелов, которые оказались смертельными. 35-летнего репортера сразу же доставили в больницу, врачи провели экстренную операцию. Однако спасти пациента медики не смогли.

Нападавшие успели скрыться, правоохранительные органы ведут их розыск.

В прошлом Альмендарес публиковал разоблачительные статьи, связанные с коррупцией в стране и незаконным оборотом наркотиков.

В начале сентября обезглавленное тело журналиста Хулио Вальдивиа Родригеса было найдено на территории мексиканского штата Веракрус. О гибели своего сотрудника рассказали представители издания Diario el Mundo.

Автор: Злата Богатова

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