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В Мексике жестоко расправились с журналистом


10.9.2020 21:40
В Мексике жестоко расправились с журналистомФото: kanal32.info

Обезглавленное тело журналиста Хулио Вальдивиа Родригеса было найдено на территории мексиканского штата Веракрус.

О гибели своего сотрудника рассказали представители мексиканского издания Diario el Mundo.

Как стало известно, останки журналиста, с которым жестоко расправились неизвестные, нашли на железнодорожных путях. Это случилось неподалеку от общины Параисо.

В сообщении редакции сообщается, что ранее Хулио Вальдивиа Родригес освещал криминальные происшествия.

Информации о том, связано ли убийство журналиста с его профессиональной деятельностью, из официальных источников пока не поступало. Правоохранительные органы приступили к расследованию.

Убийство стало уже пятым случаем гибели журналистов в Мексике с начала этого года. В минувшем августе в штате Герреро на юго-западе страны был застрелен неизвестными Пабло Морругарес. ЧП случилось в одном из ресторанов города Игуала.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

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