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В Мексике жестоко расправились с журналистом
10.9.2020 21:40
Фото: kanal32.info
Обезглавленное тело журналиста Хулио Вальдивиа Родригеса было найдено на территории мексиканского штата Веракрус.
О гибели своего сотрудника рассказали представители мексиканского издания Diario el Mundo.
Как стало известно, останки журналиста, с которым жестоко расправились неизвестные, нашли на железнодорожных путях. Это случилось неподалеку от общины Параисо.
В сообщении редакции сообщается, что ранее Хулио Вальдивиа Родригес освещал криминальные происшествия.
Информации о том, связано ли убийство журналиста с его профессиональной деятельностью, из официальных источников пока не поступало. Правоохранительные органы приступили к расследованию.
Убийство стало уже пятым случаем гибели журналистов в Мексике с начала этого года. В минувшем августе в штате Герреро на юго-западе страны был застрелен неизвестными Пабло Морругарес. ЧП случилось в одном из ресторанов города Игуала.
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