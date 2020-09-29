Новости шоу-бизнеса

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В Бразилии за сутки выявили более 13 тыс. случаев COVID-19
29.9.2020 11:58
Фото: vk.com
За минувшие сутки в Бразилии было зарегистрировано еще свыше 13 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Как информирует сегодня, 29 сентября, Минздрав этого латиноамериканского государства, за период с начала пандемии в стране COVID-19 выявили уже у 4 745 464 человек.
По последним официальным данным, за минувшие сутки прирост количества зараженных коронавирусом в Бразилии составил 13 155. Скончались 317 пациентов с подтвержденным диагнозом. В общей сложности количество летальных исходов, связанных с COVID-19, достигло 142 058.
Признаны выздоровевшими 4 084 182 человек.
Ранее стало известно о введении ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса нового типа, в Великобритании и Франции.
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