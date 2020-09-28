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В Великобритании вводят большие штрафы за нарушение изоляции при COVID
28.9.2020 17:58
Фото: vk.com
С понедельника в Англии начинают выписывать крупные штрафы пациентам с подтвержденным заражением COVID-19, если они будут нарушать режим самоизоляции.
Как передает агентство Associated Press, сумма штрафа составит 1 тыс. фунтов стерлингов (около $1,2 тыс.).
В случае повторного нарушения запрета, инфицированному придется заплатить уже 10 тыс. фунтов стерлингов.
Как заявил глава Министерства здравоохранения королевства Мэттью Хэнкок, в дальнейшем власти намерены без колебаний предпринимать меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса.
С учетом эпидемиологической обстановки изменяется и работа лондонских ресторанов. Как и бары, они теперь не смогут продавать алкоголь после 22:00.
По данным официальной статистики, количество COVID-19 в Великобритании составляет 42 тыс. человек. Общее число зараженных за период с начала пандемии достигло почти 435 тыс. британцев.
Ранее новые ограничения из-за коронавируса также вступили в силу во Франции.
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