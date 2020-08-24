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Нобелевского лауреата Алексиевич вызвали на допрос в СК Белоруссии
24.8.2020 22:37
Фото: livejournal.com
Писательницу Светлану Алексиевич, которая в прошлом была удостоена Нобелевской премии по литературе, пригласили в Следственный комитет (СК) Белоруссии. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Координационного совета белорусской оппозиции, в президиум которого входит писательница.
Как стало известно, Светлану Алексиевич вызвали в качестве свидетеля по уголовному делу, которое ранее власти возбудили по факту формирования Координационного совета. Писательница, входящая в состав президиума совета, по причине плохого самочувствия не участвовала в его заседаниях. В прошлом Светлана Алексиевич не раз выступала с критикой в адрес действующего белорусского президента Александра Лукашенко.
Ранее в качестве свидетелей по тому же делу в СК вызывали представителей президиума КС Павла Латушко, в прошлом занимавшего пост директора Купаловского театра и возглавлявшего Министерство культуры Белоруссии.
Несколько часов назад в столице Белоруссии сотрудники ОМОН задержали членов президиума КС Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. По официальным данным, оппозиционеров могут обвинить в организации "массового несанкционированного мероприятия". Соратники Ковальковой и Дылевского сообщают о том, что те находились у проходной Минского тракторного завода (МТЗ), чтобы лишь поговорить с бастующими рабочими и встретиться с администрацией предприятия.
Напомним, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, отказавшись признавать официальные результаты голосования, ранее объявила о формировании координационного совета для трансфера власти в стране. Критериями для принятия являлись уважение и доверие социальной группы; белорусское гражданство и возможность очно участвовать в деятельности совета; убежденность в том, что выборы проходили с нарушениями, что спровоцировало насилие и требует общественной реакции "для организации трансфера власти"; готовность делиться идеями в целях перемен к лучшему и к конструктивному обсуждению предложений, а также уважительное отношение к мнениям других членов совета.
Представители официального Минска сочли создание КС попыткой захвата власти и возбудили уголовное дело по соответствующей статье. После этого совет покинули несколько членов, однако состав президиума остался неизменным.
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