Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лукашенко отреагировал на призыв Макрона покинуть пост

27.9.2020 22:46

Фото: smi2.net



Белорусский президент Александр Лукашенко ответил французскому коллеге Эмманюэлю Макрону, который ранее призвал его покинуть пост главы государства.



Как заявил представитель официального Минска, европейскому политику следовало бы сосредоточиться на делах своего государства.



Александр Лукашенко отреагировал на призыв Эмманюэля Макрона, который ранее порекомендовал белорусскому лидеру добровольно покинуть пост. По словам представителя Минска, французскому президенту лучше разобраться с внутренними делами своей страны.



"Как опытный политик незрелому" Лукашенко также посоветовал Макрону меньше смотреть по сторонам. Вместо того, чтобы уделять внимание ситуации в Белоруссии, французскому лидеру стоит "заняться наконец внутренними делами Франции". Проблем там "накопилось немало", указал глава РБ.



Кроме того, Лукашенко отметил, что Макрон, следуя собственной логике, сам "должен был бы уйти в отставку еще два года назад", как только на парижские улицы вышли "желтые жилеты"». Белорусский лидер напомнил и о том, что во Франции не решены вопросы, связанные с движением BLM и мусульманскими протестами.



Ранее французский президент Эмманюэль Макрон выразил мнение о том, что глава Белоруссии Александр Лукашенко должен покинуть пост главы государства. По мнению представителя Парижа, его коллега не принимает логику демократии, в результате чего возник "кризис власти, авторитарной власти".



Макрон при этом с восхищением отозвался о белорусах, продолжающих акции протеста. Граждане пытаются противостоять властям, не боясь риска и стремясь "вдохнуть жизнь" в демократию, которая уже очень давно подавляется в их стране. Особую роль, подчеркнул Макрон, в этом движении играют белорусские женщины.



Автор: Злата Богатова

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