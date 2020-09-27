|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Лукашенко отреагировал на призыв Макрона покинуть пост
27.9.2020 22:46
Фото: smi2.net
Белорусский президент Александр Лукашенко ответил французскому коллеге Эмманюэлю Макрону, который ранее призвал его покинуть пост главы государства.
Как заявил представитель официального Минска, европейскому политику следовало бы сосредоточиться на делах своего государства.
Александр Лукашенко отреагировал на призыв Эмманюэля Макрона, который ранее порекомендовал белорусскому лидеру добровольно покинуть пост. По словам представителя Минска, французскому президенту лучше разобраться с внутренними делами своей страны.
"Как опытный политик незрелому" Лукашенко также посоветовал Макрону меньше смотреть по сторонам. Вместо того, чтобы уделять внимание ситуации в Белоруссии, французскому лидеру стоит "заняться наконец внутренними делами Франции". Проблем там "накопилось немало", указал глава РБ.
Кроме того, Лукашенко отметил, что Макрон, следуя собственной логике, сам "должен был бы уйти в отставку еще два года назад", как только на парижские улицы вышли "желтые жилеты"». Белорусский лидер напомнил и о том, что во Франции не решены вопросы, связанные с движением BLM и мусульманскими протестами.
Ранее французский президент Эмманюэль Макрон выразил мнение о том, что глава Белоруссии Александр Лукашенко должен покинуть пост главы государства. По мнению представителя Парижа, его коллега не принимает логику демократии, в результате чего возник "кризис власти, авторитарной власти".
Макрон при этом с восхищением отозвался о белорусах, продолжающих акции протеста. Граждане пытаются противостоять властям, не боясь риска и стремясь "вдохнуть жизнь" в демократию, которая уже очень давно подавляется в их стране. Особую роль, подчеркнул Макрон, в этом движении играют белорусские женщины.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|