Новости шоу-бизнеса

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В России впервые с середины июня выявлено свыше 8 тыс. заражений COVID-19
10:59
Фото: vk.com
За последние сутки на территории РФ было зафиксировано 8 135 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности по состоянию на 29 сентября в России COVID-19 подтвердился у 1 159 573 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
Последние два дня уровень прироста числа зараженных составляет 0,7%, отметили в штабе.
Напомним, днем раньше в России было выявлено 7 867 случаев COVID-19.
На текущий момент наименьшие темпы прироста наблюдаются в Республике Адыгея (0%), Краснодарском крае (0,2%), а также Кировской, Орловской и Ярославской областях и Удмуртии (по 0,3%).
В Москве за истекшие сутки зафиксировали 2 217 инфицированных, в Петербурге и Подмосковье - соответственно 237 и 212.
Ранее стало известно о том, что число жертв коронавируса в мире превысило отметку в миллион человек.
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