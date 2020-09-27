ИнтерНовости - новости в стране и мире
Байден сравнил Трампа с Геббельсом
Байден сравнил Трампа с Геббельсом
В Баку заявили о сотнях погибших армянских военных
В Баку заявили о сотнях погибших армянских военных
Омбудсмен сообщил о жертвах среди мирных жителей Нагорного Карабаха
Омбудсмен сообщил о жертвах среди мирных жителей Нагорного Карабаха
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Белорусская писательница Алексиевич покинула странуБелорусская писательница Алексиевич покинула страну
В России впервые с середины июня выявлено свыше 8 тыс. заражений COVID-19В России впервые с середины июня выявлено свыше 8 тыс. заражений COVID-19
Депутат и сын бывшего губернатора Иркутской области задержан по делу о мошенничествеДепутат и сын бывшего губернатора Иркутской области задержан по делу о мошенничестве
В Баку заявили о сотнях погибших армянских военныхВ Баку заявили о сотнях погибших армянских военных
Байдена перед дебатами нужно проверить на запрещенные препараты, заявил ТрампБайдена перед дебатами нужно проверить на запрещенные препараты, заявил Трамп

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В мире число умерших от коронавируса превысило миллион человек


27.9.2020 20:01
В мире число умерших от коронавируса превысило миллион человекФото: vk.com

Более миллиона человек по всему миру скончались от осложнений, вызванных новым коронавирусом, сообщает портал Worldometer.

В общей сложности количество зараженных COVID-19 на планете превышает 33 млн.

По данным портала, на сегодняшний день общее количество заболевших коронавирусом в мире составляет 33 182 505 человек. Лидерами по числу выявленных заражений COVID-19 остаются Соединенные Штаты (более 7,2 млн заболевших), Индия (свыше 6 млн) и Бразилия (около 4,7 млн).

Эти же государства занимают первые места в печальном рейтинге по уровню смертельных исходов. В США, Бразилии и Индии соответственно скончались 209 тыс., 141 тыс. и почти 95 тыс. пациентов с подтвержденным диагнозом.

На сегодняшний день выздоровевшими в мире признаны свыше 24,5 млн человек.

Как уже сообщалось ранее, в РФ за последние сутки было выявлено еще 7 867 случаев заражения COVID-19.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 138

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

Под Иркутском после землетрясения зафиксировали повторные толчкиПод Иркутском после землетрясения зафиксировали повторные толчки
Кержаков стал главным тренером «Томи»Кержаков стал главным тренером «Томи»
В Баку заявили о сотнях погибших армянских военныхВ Баку заявили о сотнях погибших армянских военных
Омские медики передали одежду Навального следователямОмские медики передали одежду Навального следователям
В Брянской области вице-губернатор покинул пост из-за ДТП с участием сынаВ Брянской области вице-губернатор покинул пост из-за ДТП с участием сына

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru