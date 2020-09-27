|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В мире число умерших от коронавируса превысило миллион человек
27.9.2020 20:01
Фото: vk.com
Более миллиона человек по всему миру скончались от осложнений, вызванных новым коронавирусом, сообщает портал Worldometer.
В общей сложности количество зараженных COVID-19 на планете превышает 33 млн.
По данным портала, на сегодняшний день общее количество заболевших коронавирусом в мире составляет 33 182 505 человек. Лидерами по числу выявленных заражений COVID-19 остаются Соединенные Штаты (более 7,2 млн заболевших), Индия (свыше 6 млн) и Бразилия (около 4,7 млн).
Эти же государства занимают первые места в печальном рейтинге по уровню смертельных исходов. В США, Бразилии и Индии соответственно скончались 209 тыс., 141 тыс. и почти 95 тыс. пациентов с подтвержденным диагнозом.
На сегодняшний день выздоровевшими в мире признаны свыше 24,5 млн человек.
Как уже сообщалось ранее, в РФ за последние сутки было выявлено еще 7 867 случаев заражения COVID-19.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|