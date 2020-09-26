ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Тегеране заявили, что не могут закупать импортные вакцины из-за санкций США
В Тегеране заявили, что не могут закупать импортные вакцины из-за санкций США
На Украине при крушении Ан-26 погибли не менее 18 человек
На Украине при крушении Ан-26 погибли не менее 18 человек
В России изменяется порядок получения пенсий
В России изменяется порядок получения пенсий
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Власти Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизациюВласти Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию
В Калининградской области 6 человек погибли в ДТПВ Калининградской области 6 человек погибли в ДТП
В России выявили еще 7 867 случаев COVID-19В России выявили еще 7 867 случаев COVID-19
В Подмосковье 39 человек пострадали при обрушении на предприятииВ Подмосковье 39 человек пострадали при обрушении на предприятии
Скончалась болевшая коронавирусом вице-мэр Хабаровска ШапироСкончалась болевшая коронавирусом вице-мэр Хабаровска Шапиро

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В России выявили еще 7 867 случаев COVID-19


12:28
В России выявили еще 7 867 случаев COVID-19Фото: kurgan-med.ru

За последние сутки на территории РФ было зарегистрировано еще 7 867 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе, более двух тысяч - в Москве.

Для российский столицы этот показатель стал максимальным за период со 2 июня.

Как следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания, которые обнародованы сегодня, 27 сентября, суточный прирост новых случаев заражения превысил 7,8 тыс.

За минувшие сутки в России было зафиксировано 99 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. Признаны выздоровевшими 3 068 пациентов.

По состоянию на сегодняшний день в стране нарастающим итогом зафиксировали 1 151 438 инфицированных COVID-19. Скончались 20 324 пациентов. Число тех, кто уже поборол коронавирус и был выписан из медицинских учреждений сейчас составляет 943 218 человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

ЦУМ оштрафовали на 1 млн рублей за нарушение масочного режимаЦУМ оштрафовали на 1 млн рублей за нарушение масочного режима
В Париже задержан мужчина, напавший с мачете на прохожихВ Париже задержан мужчина, напавший с мачете на прохожих
Собянин призвал пожилых москвичей оставаться домаСобянин призвал пожилых москвичей оставаться дома
В России за сутки выявили еще 6 431 заболевшего коронавирусомВ России за сутки выявили еще 6 431 заболевшего коронавирусом
Скончалась болевшая коронавирусом вице-мэр Хабаровска ШапироСкончалась болевшая коронавирусом вице-мэр Хабаровска Шапиро

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru