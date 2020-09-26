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В России выявили еще 7 867 случаев COVID-19
12:28
Фото: kurgan-med.ru
За последние сутки на территории РФ было зарегистрировано еще 7 867 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе, более двух тысяч - в Москве.
Для российский столицы этот показатель стал максимальным за период со 2 июня.
Как следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания, которые обнародованы сегодня, 27 сентября, суточный прирост новых случаев заражения превысил 7,8 тыс.
За минувшие сутки в России было зафиксировано 99 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. Признаны выздоровевшими 3 068 пациентов.
По состоянию на сегодняшний день в стране нарастающим итогом зафиксировали 1 151 438 инфицированных COVID-19. Скончались 20 324 пациентов. Число тех, кто уже поборол коронавирус и был выписан из медицинских учреждений сейчас составляет 943 218 человек.
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