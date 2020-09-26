Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России выявили еще 7 867 случаев COVID-19

12:28

Фото: kurgan-med.ru



За последние сутки на территории РФ было зарегистрировано еще 7 867 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе, более двух тысяч - в Москве.



Для российский столицы этот показатель стал максимальным за период со 2 июня.



Как следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания, которые обнародованы сегодня, 27 сентября, суточный прирост новых случаев заражения превысил 7,8 тыс.



За минувшие сутки в России было зафиксировано 99 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. Признаны выздоровевшими 3 068 пациентов.



По состоянию на сегодняшний день в стране нарастающим итогом зафиксировали 1 151 438 инфицированных COVID-19. Скончались 20 324 пациентов. Число тех, кто уже поборол коронавирус и был выписан из медицинских учреждений сейчас составляет 943 218 человек.



Автор: Злата Богатова

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