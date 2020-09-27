Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Депутат и сын бывшего губернатора Иркутской области задержан по делу о мошенничестве

06:31

Фото: kapital.kz



Правоохранительные органы задержали депутата заксобрания Иркутской области и сына экс-губернатора региона Андрея Левченко, передают российские СМИ.



Со ссылкой на заявление СКР отмечается, что речь идет о крупном мошенничестве.



Как передает "Лента.ру" со ссылкой на сообщение официального представитела Следственного комитета России (СКР) Светланы Петренко, Андрея Левченко могут обвинить в причастности к мошенническим действиям в особо крупном размере. По версии следствия, ущерб от возможных преступных деяний депутата и другого фигуранта этого дела Олега Хамуляка может превысить 185 миллионов рублей.



На официальном сайте СКР отмечается, что уголовное дело, в рамках которого задержали сына экс-губернатора региона Сергея Левченко, возбудили еще в феврале прошлого года. Руководитель администрации Иркутской области покинул пост на фоне скандалов, включая разбирательство по поводу того, что пострадавшие от паводков местные жители не получили новое жилье.



Следственными органами было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Ранее обвинение уже предъявили Олегу Хамуляку, который занимал пост руководителя ООО "Звезда", а потом у следствия возникли основания полагать, что к мошеннической схеме может быть причастен Андрей Левченко, возглавлявший фракцию КПРФ в Заксобрании Иркутской области.



Ранее по делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) был задержан заместитель главы Минэнерго РФ Анатолий Тихонов. В СКР уже провели его допрос в качестве подозреваемого. Аналогичные действия правоохранители проводили одновременно и в отношении Игоря Кожуховского, который занимает пост заместителя руководителя "Российского энергетического агентства".



Автор: Злата Богатова

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