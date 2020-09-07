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Замглавы Минэнерго задержан после допроса
19:25
Фото: sledcom.ru
Заместитель главы Минэнерго РФ Анатолий Тихонов, доставленный ранее во вторник в Следственный комитет России для допроса, был по делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сегодня со ссылкой на информированный источник сообщает агентство "Интерфакс".
Как стало известно, Анатолий Тихонов допрашивался в качестве подозреваемого, после чего его задержали до предъявления обвинения в соответствии со ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Собеседник агентства не стал уточнять какие-либо подробности преступления, вменяемого замминистра.
Вскоре после того, как Тихонова доставили на допрос, к нему с обысками пришли представители СКР и ФСБ. Кроме того, аналогичные действия правоохранители провели и в отношении Игоря Кожуховского, который занимает пост заместителя руководителя "Российского энергетического агентства", пишет газета "Коммерсантъ". По неподтвержденной информации, Кожуховского также сегодня допрашивают в СКР.
Отмечается, что обыски, которые сопровождались выемкой документом и носителей электронной информации, осуществлялись с участием управления "П" (промышленность) службы экономической безопасности ФСБ. Совместно с представителями СКР, разбившись на несколько групп, они были направлены по местам жительства и работы целого ряда руководящих сотрудников Минэнерго.
По данным СМИ, обыски проводились без санкции, выданной судом. Действия представителей СКР и ФСБ были официально оформлены "как неотложные следственные действия", - уточняет "Ъ".
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