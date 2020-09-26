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В Калининградской области 6 человек погибли в ДТП
13:28
Фото: smi2.net
В дорожно-транспортном происшествии с участием рейсового автобуса под Калининградом погибли шесть человек, еще восемь пострадали.
В числе жертва аварии - ребенок 2011 года рождения, сообщает пресс-служба регионального МЧС РФ.
По предварительным данным, рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем на трассе "Переславское - Янтарный". Смертельная авария произошла неподалеку от населенного пункта Кумачево примерно в 10:20, сообщили представители регионального главка МЧС.
От полученных трав на месте скончались пятеро взрослых и ребенок 2011 года рождения. Восемь пострадавших доставлены в медицинские учреждения.
В ведомстве пояснили, что в мероприятиях по ликвидации последствий ДТП привлечено более сорока человек, задействовано тринадцать единиц техники.
Сведения о причинах трагического происшествия пока нет. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства смертельной аварии предстоит выяснить специалистам.
Ранее сообщалось о ДТП в Нижегородской области, жертвами которого стали четверо взрослых и ребенок.
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