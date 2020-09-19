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В Нижегородской области в ДТП погибли 5 человек


09:53
В Нижегородской области в ДТП погибли 5 человекФото: smi2.net

Четверо взрослых и ребенок стали жертвами ДТП, случившегося накануне, 19 сентября, на трассе под Нижним Новгородом.

По данным регионального полицейского главка, произошло столкновение трех автомобилей, после чего два из них съехали в кювет.

Трагедия случилась на территории Кстовского района Нижегородской области, где произошла авария с участием трех легковых машин. Жертвами аварии на трассе М-7 "Волга" стали пять человек, еще трое пострадали.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону пояснили, что инцидент случился в 17:00 на 442-м км федеральной трассы М-7. Столкновение произошло у поворота в населенный пункт Караулово.

В полиции подтвердили, что среди погибших - несовершеннолетний 13-14 лет. Двое взрослых и ребенок были экстренно госпитализированы с травмами. Информации о состоянии пострадавших из официальных источников пока не поступало.

Предположительно, водитель одного из автомобилей мог допустить выезд на встречную полосу, после чего столкнулся с другой машиной. Транспортное средство, двигавшееся в противоположном направлении, продолжило по инерции двигаться, врезавшись еще в один автомобиль.

Специалисты продолжают работу на месте ДТП, выясняя все обстоятельства случившегося.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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