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Скончалась болевшая коронавирусом вице-мэр Хабаровска Шапиро


11:05
Скончалась болевшая коронавирусом вице-мэр Хабаровска ШапироФото: vk.com

Скоропостижно скончалась Ирина Шапиро, занимавшая ранее пост вице-мэра Хабаровска.

Как сообщается на официальной странице регионального Минздрава, у нее ранее была лабораторно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.

По данным ведомства, Ирина Шапиро скончалась на 61-м году жизни. В последнее время она находилась в десятой городской больнице, где "до последнего момента делали все возможное". Пациентка скоропостижно скончалась после того, как заразилась коронавирусом. Отмечается, что вице-мэр города Хабаровска также страдала от хронических заболеваний, которые могли осложнить протекание коронавирусной инфекции.

В мэрии Хабаровска ранее сообщили о том, что Шапиро с конца августа находилась в отпуске, а потом в связи с ухудшением самочувствия оформила больничный лист.

На прошлой неделе стало известно о смерти от COVID-19 Уктама Барноева, который занимал пост замглавы правительства Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер. Вице-премьера сначала лечили в частной клинике в Ташкенте, а потом доставили в Германию.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 144

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