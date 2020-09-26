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Хакеры взломали сайты белорусских госканалов


26.9.2020 23:02
Хакеры взломали сайты белорусских госканаловФото: vk.com

В течение некоторого время на сайтах атакованных каналов демонстрировались видеокадры несанкционированных протестов, передают белорусские СМИ.

Как стало известно, взлом был осуществлен "Кибер-партизанами".

Сообщение, свидетельствующее о причастности к инциденту, появилось в Telegram-канале группировки хакеров, именующих себя "Кибер-партизанами". Хакеры, ранее уже угрожавшие белорусскому лидеру Александру Лукашенко, взломали порталы белорусских государственных каналов "Беларусь 1" и ОНТ.

После хакерской атаки в течение некоторого времени в онлайн-трансляции сайтов можно было увидеть видеокадры, сделанные негосударственными СМИ. На записях, в частности, были запечатлены моменты жесткого разгона участников несанкционированных протестов в Белоруссии.

По данным портала tut.by, онлайн-трансляция вечерних новостей на канале "Беларусь 1" была прервана кадрами с избиениями манифестантов. Аналогичным образом изменилось и онлайн-вещание на сайте ОНТ.

Ранее кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джозеф Байден упрекнул действующего главу американского государства Дональда Трампа в отказе выразить четкое мнение по ситуации в Белоруссии. При этом политик назвал "диктатором" белорусского лидера Александра Лукашенко.

Автор: Злата Богатова

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