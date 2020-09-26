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Байден обвинил Трампа в нежелании комментировать ситуацию в Белоруссии


26.9.2020 11:41
Байден обвинил Трампа в нежелании комментировать ситуацию в БелоруссииФото: vk.com

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джозеф Байден подверг критике действующего американского лидера Дональда Трампа из-за его нежелания выразить четкое мнение по ситуации в Белоруссии.

При этом политик назвал "диктатором" главу РБ Александра Лукашенко.

Как подчеркнул Джо Байден, Дональд Трамп не высказывается о ситуации в Белоруссии, где уже полтора месяца не утихают протестные акции. Американскому лидеру стоило бы отреагировать на происходящее, убежден его будущий конкурент. Соответствующее заявление Байдена цитирует агентство Reuters.

По мнению Байдена, Трампу необходимо высказаться против деятельности белорусского президента либо "предложить свою личную поддержку сторонникам демократии". При этом американский политик назвал Лукашенко "диктатором", который в страхе пытается спрятаться от собственного народа.

Ранее Трамп заявил о том, что Байден имел представление о том, какие финансовые операции совершает его сын. Комментарий был дан в связи с докладом, который подготовили американские сенаторы-республиканцы. В частности, в нем сообщалось о деньгах, которые Хантер Байден мог получить от российской предпринимательницы Елены Батуриной.

Автор: Злата Богатова

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