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Хакеры пригрозили Лукашенко обрушением налоговой системы Белоруссии
13:45
Фото: vk.com
Белорусское объединение IT-разработчиков и хакеров обратилось к президенту РБ Александру Лукашенко с призывом прекратить задержания участников протестных акций.
В противном случае они пригрозили атаковать налоговую, а потом - энергетическую и банковскую системы.
Соответствующее обращение было опубликовано в Telegram-канале "Кибер Партизаны". Как заявили белорусскому президенту хакеры, они дают ему на раздумья не очень много времени. В случае, если глава государства до 13 сентября не прекратит аресты и не покинет свой пост, "Беларусь забудет что такое налоги".
Обращаясь к Александру Лукашенко, "Кибер Партизаны" пояснили, что "будет очень больно", когда рухнет налоговая система. После того, как она "ляжет", в стране закончится электричество. Затем хакеры возьмутся и за банковскую систему. Кроме того, хакеры пригрозили президенту "убить рубль" и заблокировать счета ближайшего окружения Лукашенко.
IT-разработчики потребовали от белорусского лидера покинуть дворец Независимости, взять громкоговорители и принести народу своей страны извинения.
В первых числах сентября хакеры уже атаковали официальный сайт МВД Беларуси, разместив среди разыскиваемых лиц Александра Лукашенко и министа внутренних Юрия Караева. На появившихся в СМИ скриншотах можно было увидеть, что президент и глава ведомства обвиняются в "военных преступлениях против белорусского народа".
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