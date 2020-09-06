ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Краснодаре ликвидировали открытое горение многоэтаэжного здания
В Краснодаре ликвидировали открытое горение многоэтаэжного здания
В Австрии заявили о начале второй волны коронавируса
В Австрии заявили о начале второй волны коронавируса
Редкое граффити с фантастическим животным XII века нашли в соборе Переславля-Залесского
Редкое граффити с фантастическим животным XII века нашли в соборе Переславля-Залесского
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Минске задержаны более 400 участников акции протестаВ Минске задержаны более 400 участников акции протеста
В Австрии заявили о начале второй волны коронавирусаВ Австрии заявили о начале второй волны коронавируса
Хаматова сочла чудовищной реакцию общества на дело ЕфремоваХаматова сочла чудовищной реакцию общества на дело Ефремова
Хакеры пригрозили Лукашенко обрушением налоговой системы БелоруссииХакеры пригрозили Лукашенко обрушением налоговой системы Белоруссии
В Краснодаре ликвидировали открытое горение многоэтаэжного зданияВ Краснодаре ликвидировали открытое горение многоэтаэжного здания

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Хакеры пригрозили Лукашенко обрушением налоговой системы Белоруссии


13:45
Хакеры пригрозили Лукашенко обрушением налоговой системы БелоруссииФото: vk.com

Белорусское объединение IT-разработчиков и хакеров обратилось к президенту РБ Александру Лукашенко с призывом прекратить задержания участников протестных акций.

В противном случае они пригрозили атаковать налоговую, а потом - энергетическую и банковскую системы.

Соответствующее обращение было опубликовано в Telegram-канале "Кибер Партизаны". Как заявили белорусскому президенту хакеры, они дают ему на раздумья не очень много времени. В случае, если глава государства до 13 сентября не прекратит аресты и не покинет свой пост, "Беларусь забудет что такое налоги".

Обращаясь к Александру Лукашенко, "Кибер Партизаны" пояснили, что "будет очень больно", когда рухнет налоговая система. После того, как она "ляжет", в стране закончится электричество. Затем хакеры возьмутся и за банковскую систему. Кроме того, хакеры пригрозили президенту "убить рубль" и заблокировать счета ближайшего окружения Лукашенко.

IT-разработчики потребовали от белорусского лидера покинуть дворец Независимости, взять громкоговорители и принести народу своей страны извинения.

В первых числах сентября хакеры уже атаковали официальный сайт МВД Беларуси, разместив среди разыскиваемых лиц Александра Лукашенко и министа внутренних Юрия Караева. На появившихся в СМИ скриншотах можно было увидеть, что президент и глава ведомства обвиняются в "военных преступлениях против белорусского народа".

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

В России суточное число заражений COVID оказалось максимальным с середины августаВ России суточное число заражений COVID оказалось максимальным с середины августа
В Австрии заявили о начале второй волны коронавирусаВ Австрии заявили о начале второй волны коронавируса
В Минске задержаны более 400 участников акции протестаВ Минске задержаны более 400 участников акции протеста
В США полицейский расстрелял подростка с аутизмомВ США полицейский расстрелял подростка с аутизмом
В Саудовской Аравии осудили убийц журналиста ХашкаджиВ Саудовской Аравии осудили убийц журналиста Хашкаджи

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru