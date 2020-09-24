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В Москве крупным предприятиям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку
06:26
Фото: modscheats.ru
В администрации Москвы такого рода рекомендации объяснили наступлением сезона ОРВИ, который в этом году совпал с увеличением количества зараженных коронавирусом. Соответствующие письма от имени столичного мэра Сергея Собянина были разосланы крупным предприятиям города, передает ТАСС.
В пресс-службе столичного мэра и правительства Москвы пояснили, что рекомендации о частичном переводе сотрудников на дистанционный формат деятельности обусловлены "наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций".
Кроме того, имеет значение и изменение динамики по заболеваемости коронавирусом, которое наблюдается с начала сентября. В результате крупным предприятиям Москвы от имени градоначальника Сергея Собянина были направлены письма с призывами отправить часть работников на удаленный режим.
В письмах с рекомендациями также указывалось на необходимость следить за поддерживанием санитарно-эпидемиологического режима, в частности, использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства.
Накануне стало известно о том, что в России за сутки выявили еще 6 595 зараженных коронавирусом. При этом в Москве ежесуточный показатель прироста зарегистрированных случаев впервые с июня оказался больше тысячи.
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