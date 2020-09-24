Новости шоу-бизнеса

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В России за сутки выявили более 7,2 тыс. зараженных коронавирусом


15:05
В России за сутки выявили более 7,2 тыс. зараженных коронавирусомФото: vk.com

За последние сутки прирост количества заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 7 212, информирует оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Инфицированные COVID-19 были зафиксированы в 84 регионах нашей страны.

Число заболевших коронавирусом в Москве увеличилось сразу на 1 560 человек, более двухсот случаев заражения выявили в Петербурге и Московской области. Общее количество пациентов с COVID-19 нарастающим итогом сейчас составляет 1 136 048 человек. За период с начала пандемии в РФ среди пациентов с подтвержденным диагнозом зафиксировали 20 056 летальных исходов.

На территории Ростовской области подтвердились 187 анализа, еще по 168 и 164 - соответственно в Нижегородской и Воронежской областях. На Ставрополье зарегистрировали 146 заразившихся, 141 - в ХМАО, 138 - в Кузбассе. Свыше ста новых случаев также было выявлено в Свердловской, Ульяновской области, Самарской и Саратовской областях и Красноярском крае.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о том, что его в стране не просто уже началась, а полным ходом идет вторая волна эпидемии коронавируса. В последние дни в Канаде ежесуточно выявляют более тысячи новых инфицированных.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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