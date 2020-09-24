Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России за сутки выявили более 7,2 тыс. зараженных коронавирусом

15:05

Фото: vk.com



За последние сутки прирост количества заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 7 212, информирует оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.



Инфицированные COVID-19 были зафиксированы в 84 регионах нашей страны.



Число заболевших коронавирусом в Москве увеличилось сразу на 1 560 человек, более двухсот случаев заражения выявили в Петербурге и Московской области. Общее количество пациентов с COVID-19 нарастающим итогом сейчас составляет 1 136 048 человек. За период с начала пандемии в РФ среди пациентов с подтвержденным диагнозом зафиксировали 20 056 летальных исходов.



На территории Ростовской области подтвердились 187 анализа, еще по 168 и 164 - соответственно в Нижегородской и Воронежской областях. На Ставрополье зарегистрировали 146 заразившихся, 141 - в ХМАО, 138 - в Кузбассе. Свыше ста новых случаев также было выявлено в Свердловской, Ульяновской области, Самарской и Саратовской областях и Красноярском крае.



Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о том, что его в стране не просто уже началась, а полным ходом идет вторая волна эпидемии коронавируса. В последние дни в Канаде ежесуточно выявляют более тысячи новых инфицированных.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 108

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 16:07 Собянин призвал пожилых москвичей оставаться дома

Собянин призвал пожилых москвичей оставаться дома 10:16 В США впервые за 17 лет казнили афроамериканца

В США впервые за 17 лет казнили афроамериканца 09:50 ЦУМ оштрафовали на 1 млн рублей за нарушение масочного режима

ЦУМ оштрафовали на 1 млн рублей за нарушение масочного режима 06:26 В Москве крупным предприятиям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку

В Москве крупным предприятиям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку 24.9.2020 22:01 В правительстве допускают уточнение параметров всероссийской реновации