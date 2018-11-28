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В Белоруссии расстреляли двух «черных риэлторов»
28.11.2018 16:25
Фото: pilguheit.ee
В Белоруссии казнены двое так называемых "черных риелторов" - Игорь Гершанков и Семен Бережнов. Как сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна", родственники фигурантов этого дела получили соответствующие подтверждения.
На портале "Весны" указано, что матери Игоря Гершанкова вручили подтверждение о казни сына Могилевском областном суде. По данным правозащитников, такие же сведения поступили от родственников Семена Бережнова.
Слушания по делу, фигурантами которого являлись Бережнов и Гершанков, завершились в прошлом году. Оба были признаны виновными в целом ряде преступлений и приговорены к высшей мере наказания. Других членов банды, причастных к похищениям и убийствам людей, вымогательству, разбою и мошенническим действиям, осудили на длительные сроки лишения свободы.
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