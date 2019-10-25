Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Белоруссии вынесли смертный приговор за убийство ребенка

25.10.2019 22:09

Фото: sledcom.ru



Брестский областной суд вынес вердикт по уголовному делу, которое возбудили в октябре прошлого года в Лунинце по факту жестокого убийства младенца.



Тело обезглавленного ребенка обнаружил вернувшийся домой 28-летний отец девочки.



Подозреваемыми в расправе над восьмимесячной девочкой оказались ее 25-летняя мать и ее 47-летний приятель. Оба были вскоре задержаны и обвинены в убийстве, совершенном с особой жестокостью. По версии следствия, в момент совершения преступления подозреваемые были пьяны.



В результате обоих фигурантов признали виновными и приговорили к максимальному наказанию, которое предусматривает действующее законодательство Беларуси. Матери девочки предстоит отправиться за решетку на двадцать пять лет. Мужчину приговорили к высшей мере - смертной казни.



На сегодняшний день Беларусь остается единственным государством на территории Европы, где еще применяется смертная казнь. К расстрелу приговариваются лишь мужчины.



В 1996 году вопрос об отмене смертной казни был вынесен на общенациональный референдум. Как показали результате голосования, свыше 80 % участников плебисцита сочли необходимым сохранить высшую меру в неизменном виде.



Автор: Злата Богатова

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