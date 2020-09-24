|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
ЦУМ оштрафовали на 1 млн рублей за нарушение масочного режима
09:50
Фото: smi2.net
Столичные власти оштрафовали ЦУМ за нарушение масочно-перчаточного режима более чем на миллион рублей, передает агентство "Интерфакс".
По словам Алексея Немерюка, возглавляющего департамент торговли и услуг Москвы, за последнее время в связи с аналогичными нарушениями в городе выписали свыше 15 тыс. штрафов.
Представитель столичной администрации пояснил, что сейчас активно продолжается проведение рейдов по магазинам Москвы. Алексей Немерюк сообщил журналистам, что штрафы за несоблюдение перчаточно-масочного режима, а размер их достаточно высокий, выписываются достаточно регулярно.
В минувший четверг, 24 сентября, Немерюк рассказал о нарушениях, которые были выявлены в деятельности целого ряда магазинов торговых сетей "Магнолия" и "Перекресток". В связи с несоблюдением масочно-перчаточного режима их работа была приостановлена.
Руководитель департамента пояснил, что период, на который тому или иному магазину из-за обнаруженных нарушений придется прекратить деятельность, устанавливается судом. На текущий момент по причинам такого рода в столице были уже закрыты сорок три торговых предприятия, сообщил Немерюк.
Ранее власти Москвы настоятельно порекомендовали крупным предприятиям перевести как можно больше сотрудников на удаленный формат работы в связи с наступлением сезона ОРВИ, который в этом году совпал с увеличением количества зараженных коронавирусом.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|