Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ЦУМ оштрафовали на 1 млн рублей за нарушение масочного режима

09:50

Фото: smi2.net



Столичные власти оштрафовали ЦУМ за нарушение масочно-перчаточного режима более чем на миллион рублей, передает агентство "Интерфакс".



По словам Алексея Немерюка, возглавляющего департамент торговли и услуг Москвы, за последнее время в связи с аналогичными нарушениями в городе выписали свыше 15 тыс. штрафов.



Представитель столичной администрации пояснил, что сейчас активно продолжается проведение рейдов по магазинам Москвы. Алексей Немерюк сообщил журналистам, что штрафы за несоблюдение перчаточно-масочного режима, а размер их достаточно высокий, выписываются достаточно регулярно.



В минувший четверг, 24 сентября, Немерюк рассказал о нарушениях, которые были выявлены в деятельности целого ряда магазинов торговых сетей "Магнолия" и "Перекресток". В связи с несоблюдением масочно-перчаточного режима их работа была приостановлена.



Руководитель департамента пояснил, что период, на который тому или иному магазину из-за обнаруженных нарушений придется прекратить деятельность, устанавливается судом. На текущий момент по причинам такого рода в столице были уже закрыты сорок три торговых предприятия, сообщил Немерюк.



Ранее власти Москвы настоятельно порекомендовали крупным предприятиям перевести как можно больше сотрудников на удаленный формат работы в связи с наступлением сезона ОРВИ, который в этом году совпал с увеличением количества зараженных коронавирусом.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 06:26 В Москве крупным предприятиям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку

В Москве крупным предприятиям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку 24.9.2020 22:01 В правительстве допускают уточнение параметров всероссийской реновации

В правительстве допускают уточнение параметров всероссийской реновации 24.9.2020 17:10 В Канаде объявили о второй волне пандемии COVID-19

В Канаде объявили о второй волне пандемии COVID-19 24.9.2020 16:43 В Москве арестовали квартиру Навального

В Москве арестовали квартиру Навального 24.9.2020 12:22 В России за сутки выявили еще 6 595 зараженных коронавирусом