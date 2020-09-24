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ЦУМ оштрафовали на 1 млн рублей за нарушение масочного режима


09:50
ЦУМ оштрафовали на 1 млн рублей за нарушение масочного режимаФото: smi2.net

Столичные власти оштрафовали ЦУМ за нарушение масочно-перчаточного режима более чем на миллион рублей, передает агентство "Интерфакс".

По словам Алексея Немерюка, возглавляющего департамент торговли и услуг Москвы, за последнее время в связи с аналогичными нарушениями в городе выписали свыше 15 тыс. штрафов.

Представитель столичной администрации пояснил, что сейчас активно продолжается проведение рейдов по магазинам Москвы. Алексей Немерюк сообщил журналистам, что штрафы за несоблюдение перчаточно-масочного режима, а размер их достаточно высокий, выписываются достаточно регулярно.

В минувший четверг, 24 сентября, Немерюк рассказал о нарушениях, которые были выявлены в деятельности целого ряда магазинов торговых сетей "Магнолия" и "Перекресток". В связи с несоблюдением масочно-перчаточного режима их работа была приостановлена.

Руководитель департамента пояснил, что период, на который тому или иному магазину из-за обнаруженных нарушений придется прекратить деятельность, устанавливается судом. На текущий момент по причинам такого рода в столице были уже закрыты сорок три торговых предприятия, сообщил Немерюк.

Ранее власти Москвы настоятельно порекомендовали крупным предприятиям перевести как можно больше сотрудников на удаленный формат работы в связи с наступлением сезона ОРВИ, который в этом году совпал с увеличением количества зараженных коронавирусом.

Автор: Злата Богатова

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