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В Москве арестовали квартиру Навального


16:43
В Москве арестовали квартиру НавальногоФото: voskhodinfo.su

Приставы наложили арест на московскую квартиру, часть которой принадлежит оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом в своем Twitter рассказала пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш. По ее словам, обеспечительные меры связаны с иском, поданным компанией "Московский школьник".

Приставы арестовали квартиру Алексея Навального в Москве в связи с иском, поданным ранее компанией "Московский школьник". Как отметила Кира Ярмыш, еще в конце лета было объявлено о запрете регистрационных действий с долей, которая принадлежит оппозиционеру в этой квартире.

Недвижимость в Марьино "нельзя продать, подарить или заложить" с момента, когда наложили арест и на банковские счета Алексея Навального, добавила пресс-секретарь оппозиционера. По словам Ярмыш, аналогичные меры затронули счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Любови Соболь.

Ранее представители России при ОЗХО направили ноту постпредству ФРГ, потребовав передачи всех сведений по инциденту с Навальным. Речь идет о результатах анализов, биоматериалах и других клинических пробах основателя ФБК.

Напомним, германские медики в минувший вторник, 22 сентября, приняли решение о том, что оппозиционер может покинуть стационар. При этом специалисты допустили, что он поправится, но не исключили и возможных последствий в будущем.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 144

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