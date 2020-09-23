|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Москве арестовали квартиру Навального
16:43
Фото: voskhodinfo.su
Приставы наложили арест на московскую квартиру, часть которой принадлежит оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом в своем Twitter рассказала пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш. По ее словам, обеспечительные меры связаны с иском, поданным компанией "Московский школьник".
Приставы арестовали квартиру Алексея Навального в Москве в связи с иском, поданным ранее компанией "Московский школьник". Как отметила Кира Ярмыш, еще в конце лета было объявлено о запрете регистрационных действий с долей, которая принадлежит оппозиционеру в этой квартире.
Недвижимость в Марьино "нельзя продать, подарить или заложить" с момента, когда наложили арест и на банковские счета Алексея Навального, добавила пресс-секретарь оппозиционера. По словам Ярмыш, аналогичные меры затронули счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Любови Соболь.
Ранее представители России при ОЗХО направили ноту постпредству ФРГ, потребовав передачи всех сведений по инциденту с Навальным. Речь идет о результатах анализов, биоматериалах и других клинических пробах основателя ФБК.
Напомним, германские медики в минувший вторник, 22 сентября, приняли решение о том, что оппозиционер может покинуть стационар. При этом специалисты допустили, что он поправится, но не исключили и возможных последствий в будущем.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|