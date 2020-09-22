ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Москве суточный прирост случаев COVID-19 достиг максимума с июня
В Москве суточный прирост случаев COVID-19 достиг максимума с июня
В Брянской области вице-губернатор покинул пост из-за ДТП с участием сына
В Брянской области вице-губернатор покинул пост из-за ДТП с участием сына
Житель Воронежской области после ссоры с женой пытался убить годовалую дочь
Житель Воронежской области после ссоры с женой пытался убить годовалую дочь
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Навального выписали из больницыНавального выписали из больницы
«Яндекс» собирается приобрести «Тинькофф банк»«Яндекс» собирается приобрести «Тинькофф банк»
В России открыли революционный природный антибиотикВ России открыли революционный природный антибиотик
Путин внес законопроекты с изменениями по обновленной КонституцииПутин внес законопроекты с изменениями по обновленной Конституции
Экс-фанаты Роулинг сжигают ее книги после слов о транссексуалахЭкс-фанаты Роулинг сжигают ее книги после слов о транссексуалах

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Навального выписали из больницы


10:37
Навального выписали из больницыФото: germanoncology.ru

По мнению берлинских медиков, состояние российского оппозиционера Алексея Навального продолжает улучшаться.

Накануне, 22 сентября, блогеру разрешили покинуть стационар, передает ТАСС.

Как информирует берлинская клиника "Шарите", где с 22 августа лечили Алексея Навального, было принято решение о выписке пациента. За прошедший месяц его состояние улучшилось до уровня, когда уже не требуется неотложная помощь специалистов. Иностранные медики при этом отмечают, что не исключаются как полное выздоровление, так и долгосрочные последствия для организма пациента.

В сообщении медицинского учреждения отмечается, что Навальный в общей сложности пробыл в условиях стационара 32 дня. При этом 24 дня политик оставался в отделении интенсивной терапии.

Ранее американский госсекретарь Майкл Помпео заявил о том, что в Вашингтоне ожидают результатов исследования проб Навального, которые в ближайшие дни представят эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Как только будут известны все факты, власти Соединенных Штатов отреагируют на случившееся с оппозиционером, подчеркнул глава Госдепа.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

Разработчик «Новичка» принес извинения НавальнымуРазработчик «Новичка» принес извинения Навальныму
Под Иркутском после землетрясения зафиксировали повторные толчкиПод Иркутском после землетрясения зафиксировали повторные толчки
В Мексике извлекут из шахты останки 63 рабочих, погибших в 2006 годуВ Мексике извлекут из шахты останки 63 рабочих, погибших в 2006 году
Соратники Навального отыскали бутылку со «следами боевого яда»Соратники Навального отыскали бутылку со «следами боевого яда»
В Колумбии 5 человек погибли при нападении неизвестныхВ Колумбии 5 человек погибли при нападении неизвестных

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru