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Навального выписали из больницы
10:37
Фото: germanoncology.ru
По мнению берлинских медиков, состояние российского оппозиционера Алексея Навального продолжает улучшаться.
Накануне, 22 сентября, блогеру разрешили покинуть стационар, передает ТАСС.
Как информирует берлинская клиника "Шарите", где с 22 августа лечили Алексея Навального, было принято решение о выписке пациента. За прошедший месяц его состояние улучшилось до уровня, когда уже не требуется неотложная помощь специалистов. Иностранные медики при этом отмечают, что не исключаются как полное выздоровление, так и долгосрочные последствия для организма пациента.
В сообщении медицинского учреждения отмечается, что Навальный в общей сложности пробыл в условиях стационара 32 дня. При этом 24 дня политик оставался в отделении интенсивной терапии.
Ранее американский госсекретарь Майкл Помпео заявил о том, что в Вашингтоне ожидают результатов исследования проб Навального, которые в ближайшие дни представят эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Как только будут известны все факты, власти Соединенных Штатов отреагируют на случившееся с оппозиционером, подчеркнул глава Госдепа.
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