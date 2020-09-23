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Адвокат Тесака заявил, что на его теле обнаружили следы пыток


15:15
Адвокат Тесака заявил, что на его теле обнаружили следы пытокФото: vk.com

На теле националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, были обнаружены множественные следы пыток.

По словам отца погибшего, у его сына, в частности, не было нескольких ногтей, передает РИА Новости.

Как рассказал журналистам адвокат Алексей Михальчик, отцу Максима Марцинкевича "наконец-то показали тело". Юрист сообщил, что родственники обнаружили на националисте "гестаповские следы пыток". По словам Михальчика, имелись "следы на голени, отсутствуют несколько ногтей".

Адвокат, представляющий интересы семьи Марцинкевича, также отметил, что имеет претензии к тому, как проводилась экспертиза после гибели националиста.

По данным ГУ ФСИН по Челябинской области, Марцинкевич погиб 16 сентября, когда находился в СИЗО-3. Учитывая, что рядом с телом была найдена предсмертная записка, приоритетной является версия о самоубийстве.

Ранее адвокат Владимир Краснов, представлявший националиста, сообщал о том, что Тесака пытались заставить давать признательные показания по новому делу. Предполагалось, что Марцинкевича скоро этапируют в Москву.

Кроме того, Тесаку в отсутствие юристов было предложено подписать некую бумагу, рассказывала другой адвокат погибшего Валентина Трофимник. Она встречалась с националистом в Красноярске.

После гибели сына отец Марцинкевича подал заявление на имя главы Следственного комитета России с просьбой о возбуждении уголовного дела. Родственники убеждены, что речь идет об убийстве.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 115

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