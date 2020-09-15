Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Националист Марцинкевич найден мертвым в СИЗО

13:47

Фото: vk.com



Предположительно, Максим Марцинкевич покончил с собой, передают российские СМИ со ссылкой на Главное управление ФСИН РФ по Челябинской области.



По факту гибели националиста сейчас проводится служебная проверка.



Инцидент произошел в СИЗО-3, где было найдено тело националиста Максима Марцинкевича, также известного как Тесак, передает ТАСС. Со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ ФСИН уточняется, что осужденный 1984 г.р. был обнаружен сегодня утром в одной из камер изолятора в Челябинске. В тот момент он уже не подавал признаков жизни. Сведений о причине смерти арестанта нет.



Представители ГУ ФСИН пояснили, что к месту происшествия были незамедлительно вызваны медработники пенитенциарного учреждения. Проведенные ими комплексные реанимационные мероприятия никаких результатов не дали.



Ранее Марцинкевича признали виновным по целому ряду статей, в частности, о разбое и хулиганстве. В камере СИЗО в момент гибели он находился один, пояснили представители регионального главка ФСИН.



Как рассказал источник в правоохранительных структурах Южного Урала, рядом с телом Марцинкевича была найдена предсмертная записка. Мужчина, в частности, просил его простить.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 145

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 15:08 В Рыбинске найдены тела двух девочек

В Рыбинске найдены тела двух девочек 15.9.2020 05:05 Под Киевом на газопроводе произошел взрыв

Под Киевом на газопроводе произошел взрыв 14.9.2020 22:31 Турецкого официанта обвинили в изнасиловании российской школьницы

Турецкого официанта обвинили в изнасиловании российской школьницы 14.9.2020 17:31 В центре Белграда взорвался внедорожник

В центре Белграда взорвался внедорожник 13.9.2020 22:29 В Новороссийске задержали главу отделения «Справедливой России»