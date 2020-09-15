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Националист Марцинкевич найден мертвым в СИЗО
13:47
Фото: vk.com
Предположительно, Максим Марцинкевич покончил с собой, передают российские СМИ со ссылкой на Главное управление ФСИН РФ по Челябинской области.
По факту гибели националиста сейчас проводится служебная проверка.
Инцидент произошел в СИЗО-3, где было найдено тело националиста Максима Марцинкевича, также известного как Тесак, передает ТАСС. Со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ ФСИН уточняется, что осужденный 1984 г.р. был обнаружен сегодня утром в одной из камер изолятора в Челябинске. В тот момент он уже не подавал признаков жизни. Сведений о причине смерти арестанта нет.
Представители ГУ ФСИН пояснили, что к месту происшествия были незамедлительно вызваны медработники пенитенциарного учреждения. Проведенные ими комплексные реанимационные мероприятия никаких результатов не дали.
Ранее Марцинкевича признали виновным по целому ряду статей, в частности, о разбое и хулиганстве. В камере СИЗО в момент гибели он находился один, пояснили представители регионального главка ФСИН.
Как рассказал источник в правоохранительных структурах Южного Урала, рядом с телом Марцинкевича была найдена предсмертная записка. Мужчина, в частности, просил его простить.
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