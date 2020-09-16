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В России открыли революционный природный антибиотик
09:30
Фото: defense.gov
Исследователи из Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) и их коллеги из других российских учреждений смогли сделать важное открытие.
Учеными был открыт природный антибиотик, который способен подавлять устойчивость патогенов к лекарствам. Отчет о соответствующем исследовании появился в журнале Applied Biochemistry and Microbiology.
Как стало известно, ученые открыли свойства пептида эмерициллипсин А, полученного из алкалофильного мицеллиального гриба Emericellopsis alkalina. Специалисты выяснили, что он способен оказывать подавляющее действие на способность бактерий к образованию биопленок. В результате они теряют устойчивость к антибиотикам.
По словам старшего научного сотрудника лаборатории антимикробной резистентности X-BIO ТюмГУ Евгения Рогожина, которого цитирует РИА Новости, эмерициллипсин А влияет на эукариоты и прокариоты за счет различных молекулярных механизмов.
Природный антибиотик, найденный российскими специалистами, отличается универсальностью. Ученые отмечают, что перед ним бессильны микроорганизмы, которые обладают множественной (multi-drug resistant, MDR) устойчивостью к лекарственным средствам, а также абсолютной (extreme-drug resistant, XDR). Кроме того, он воздействует на патогенные эукариоты, включая дрожжи и мицеллиальные грибы.
Ранее в Соединенных Штатах исследователи обнаружили средство, которое может полностью нейтрализовать коронавирус. Отчет о своем открытии американские ученые опубликовали в журнале Cell. Как стало известно, специалистам из Университета Питтсбурга удалось обнаружить белок, который даже в минимальных дозах способен в полном объеме нейтрализовать коронавирус.
Открытие было сделано с помощью метода быстрого анализа 100 миллиардов потенциальных молекул, которые могут вступать в контакт с S-белком коронавируса - он отвечает за попадание патогена в человеческий организм. После того, как происходит белковое соединение с иммуноглобулином, и образуется препарат Ab8.
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