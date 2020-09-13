ИнтерНовости - новости в стране и мире
СМИ: Иран готовил покушение на американского посла в ЮАР
СМИ: Иран готовил покушение на американского посла в ЮАР
Под Киевом на газопроводе произошел взрыв
Под Киевом на газопроводе произошел взрыв
Лавров: ЕС старается не отстать от США в попытках «наказать» Россию
 Лавров: ЕС старается не отстать от США в попытках «наказать» Россию
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
РФ открыла границу с Южной ОсетиейРФ открыла границу с Южной Осетией
Навальный хочет вернуться в РоссиюНавальный хочет вернуться в Россию
Найдено средство, полностью нейтрализующее коронавирусНайдено средство, полностью нейтрализующее коронавирус
Хоакину Фениксу за съемки в сиквеле «Джокера» предложили огромный гонорарХоакину Фениксу за съемки в сиквеле «Джокера» предложили огромный гонорар
Под Киевом на газопроводе произошел взрывПод Киевом на газопроводе произошел взрыв

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Найдено средство, полностью нейтрализующее коронавирус


08:11
Найдено средство, полностью нейтрализующее коронавирусФото: smi2.net

В Соединенных Штатах исследователи обнаружили средство, которое может полностью нейтрализовать коронавирус.

Отчет о своем открытии американские ученые опубликовали в журнале Cell.

Как стало известно, специалистам из Университета Питтсбурга удалось обнаружить белок, который даже в минимальных дозах способен в полном объеме нейтрализовать коронавирус. В отчете о проведенных исследованиях указано, что речь идет о белковом соединении, размеры которого в десять раз меньше полноразмерного антитела, используемого для создания препарата Ab8 (предназначен для лечения пациентов, зараженных COVID-19).

Открытие было сделано с помощью метода быстрого анализа 100 миллиардов потенциальных молекул, которые могут вступать в контакт с S-белком коронавируса - он отвечает за попадание патогена в человеческий организм. После того, как происходит белковое соединение с иммуноглобулином, и образуется препарат Ab8.

По мнению американских ученых, вещество способно к диффузии в тканях, что способствует процессу нейтрализации вируса. Вместе с тем, его молекулы не связываются с клетками человеческого организма, а это говорит о минимальном риске возникновения побочных действий.

В отчете также отмечается, что созданный в США экспериментальный препарат уже показал высокую эффективность - как в профилактике, так и лечении COVID-19. Соответствующие опыты проводились учеными на мышах и хомяках.

Ранее в центре "Вектор" рассказали о болезненных ощущениях, которые возникали у некоторых участников испытаний новой российской вакцины от COVID-19. С этим пришлось столкнуться шести людям из ста, которые были задействованы в этом этапе исследований.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 155

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

В Deutsche Bank назвали главные черты «эпохи беспорядка»В Deutsche Bank назвали главные черты «эпохи беспорядка»
В Лондоне за 943,2 млн рублей продали Bugatti короля Леопольда IIIВ Лондоне за 943,2 млн рублей продали Bugatti короля Леопольда III
Лондон намерен отказаться от норм ЕС по правам человекаЛондон намерен отказаться от норм ЕС по правам человека
Опрос: меньше четверти россиян считает вакцины абсолютно безопаснымиОпрос: меньше четверти россиян считает вакцины абсолютно безопасными
Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу ЕфремоваМинюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru