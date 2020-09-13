Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Найдено средство, полностью нейтрализующее коронавирус

08:11

Фото: smi2.net



В Соединенных Штатах исследователи обнаружили средство, которое может полностью нейтрализовать коронавирус.



Отчет о своем открытии американские ученые опубликовали в журнале Cell.



Как стало известно, специалистам из Университета Питтсбурга удалось обнаружить белок, который даже в минимальных дозах способен в полном объеме нейтрализовать коронавирус. В отчете о проведенных исследованиях указано, что речь идет о белковом соединении, размеры которого в десять раз меньше полноразмерного антитела, используемого для создания препарата Ab8 (предназначен для лечения пациентов, зараженных COVID-19).



Открытие было сделано с помощью метода быстрого анализа 100 миллиардов потенциальных молекул, которые могут вступать в контакт с S-белком коронавируса - он отвечает за попадание патогена в человеческий организм. После того, как происходит белковое соединение с иммуноглобулином, и образуется препарат Ab8.



По мнению американских ученых, вещество способно к диффузии в тканях, что способствует процессу нейтрализации вируса. Вместе с тем, его молекулы не связываются с клетками человеческого организма, а это говорит о минимальном риске возникновения побочных действий.



В отчете также отмечается, что созданный в США экспериментальный препарат уже показал высокую эффективность - как в профилактике, так и лечении COVID-19. Соответствующие опыты проводились учеными на мышах и хомяках.



Ранее в центре "Вектор" рассказали о болезненных ощущениях, которые возникали у некоторых участников испытаний новой российской вакцины от COVID-19. С этим пришлось столкнуться шести людям из ста, которые были задействованы в этом этапе исследований.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 155

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 13.9.2020 13:45 Хакеры пригрозили Лукашенко обрушением налоговой системы Белоруссии

Хакеры пригрозили Лукашенко обрушением налоговой системы Белоруссии 6.9.2020 09:04 На Землю вернулся многоразовый космический аппарат КНР

На Землю вернулся многоразовый космический аппарат КНР 30.8.2020 18:54 Роскосмос в августе зафиксировал 80 сближений астероидов с Землей

Роскосмос в августе зафиксировал 80 сближений астероидов с Землей 29.8.2020 11:12 Маск представил свинью с чипом, вживленным в мозг

Маск представил свинью с чипом, вживленным в мозг 20.8.2020 19:18 Экипаж МКС из-за падения давления изолируют в российском сегменте