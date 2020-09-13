|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Найдено средство, полностью нейтрализующее коронавирус
08:11
Фото: smi2.net
В Соединенных Штатах исследователи обнаружили средство, которое может полностью нейтрализовать коронавирус.
Отчет о своем открытии американские ученые опубликовали в журнале Cell.
Как стало известно, специалистам из Университета Питтсбурга удалось обнаружить белок, который даже в минимальных дозах способен в полном объеме нейтрализовать коронавирус. В отчете о проведенных исследованиях указано, что речь идет о белковом соединении, размеры которого в десять раз меньше полноразмерного антитела, используемого для создания препарата Ab8 (предназначен для лечения пациентов, зараженных COVID-19).
Открытие было сделано с помощью метода быстрого анализа 100 миллиардов потенциальных молекул, которые могут вступать в контакт с S-белком коронавируса - он отвечает за попадание патогена в человеческий организм. После того, как происходит белковое соединение с иммуноглобулином, и образуется препарат Ab8.
По мнению американских ученых, вещество способно к диффузии в тканях, что способствует процессу нейтрализации вируса. Вместе с тем, его молекулы не связываются с клетками человеческого организма, а это говорит о минимальном риске возникновения побочных действий.
В отчете также отмечается, что созданный в США экспериментальный препарат уже показал высокую эффективность - как в профилактике, так и лечении COVID-19. Соответствующие опыты проводились учеными на мышах и хомяках.
Ранее в центре "Вектор" рассказали о болезненных ощущениях, которые возникали у некоторых участников испытаний новой российской вакцины от COVID-19. С этим пришлось столкнуться шести людям из ста, которые были задействованы в этом этапе исследований.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|