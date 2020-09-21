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Омские медики передали одежду Навального следователям
21.9.2020 19:39
Фото: voskhodinfo.su
После того, как Алексей Навальный был экстренно госпитализирован в одну из больниц Омска, его одежду передали представителям СКР.
У медиков одежды оппозиционера нет, заявили в пресс-службе регионального Минздрава.
Как пояснили представители Министерства здравоохранения Омской области, вся одежда Алексея Навального из больницы была изъята следственными органами.
Директор ФБК Иван Жданов заявил о том, что истек максимальный срок, который отведен действующим законодательством на осуществление доследственной проверки. Соратники Алексея Навального, указывалось в сообщении, пока еще не видели постановления о возбуждении уголовного дела либо о соответствующем отказе.
Жданов также отметил, что Навальному не вернули личные вещи и одежду, в которой он попал в больницу. Сейчас юристы оппозиционера готовят официальное требование о их возвращении. Аналогичное требование от имени Навального было размещено на его сайте.
Напомним, ранее химик Вил Мирзаянов, участвовавший в создании отравляющего вещества "Новичок" и проживающий сейчас в Соединенных Штатах, извинился перед Алексеем Навальным.
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