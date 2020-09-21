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Омские медики передали одежду Навального следователям


21.9.2020 19:39
Омские медики передали одежду Навального следователямФото: voskhodinfo.su

После того, как Алексей Навальный был экстренно госпитализирован в одну из больниц Омска, его одежду передали представителям СКР.

У медиков одежды оппозиционера нет, заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

Как пояснили представители Министерства здравоохранения Омской области, вся одежда Алексея Навального из больницы была изъята следственными органами.

Директор ФБК Иван Жданов заявил о том, что истек максимальный срок, который отведен действующим законодательством на осуществление доследственной проверки. Соратники Алексея Навального, указывалось в сообщении, пока еще не видели постановления о возбуждении уголовного дела либо о соответствующем отказе.

Жданов также отметил, что Навальному не вернули личные вещи и одежду, в которой он попал в больницу. Сейчас юристы оппозиционера готовят официальное требование о их возвращении. Аналогичное требование от имени Навального было размещено на его сайте.

Напомним, ранее химик Вил Мирзаянов, участвовавший в создании отравляющего вещества "Новичок" и проживающий сейчас в Соединенных Штатах, извинился перед Алексеем Навальным.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 126

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