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Женская сеть myJulia.ru
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Разработчик «Новичка» принес извинения Навальныму
10:23
Фото: clients-cdnnow.ru
Химик Вил Мирзаянов, участвовавший в создании отравляющего вещества "Новичок", извинился перед российским оппозиционером Алексеем Навальным.
Как пояснил один из разработчиков средства, после его применения политику на восстановление потребуется около года.
Проживающий сейчас в Соединенных Штатах Вил Мирзаянов не входил в группу специалистов, которые разрабатывали нервно-паралитическое вещество "Новичок", заявил участвовавший в создании этого средства Леонид Ринк. Комментарий приводит РИА Новости.
По словам Ринка, Мирзаянов не имеет представления о том, как "Новичок" воздействует на человеческий организм. Он не был лишь хроматографистом, занимаясь "контролем стоков", пояснил Ринк.
Ранее в прессе появились сообщения о том, что Вил Мирзаянов принес извинения Алексею Навальному. При том он указал, что появившиеся у блогера симптомы схожи на отравлением после использования такого вещества.
Накануне пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш заявила о том, что на его личных вещах эксперты не выявили следов яда.
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