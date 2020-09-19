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Разработчик «Новичка» принес извинения Навальныму


10:23
Разработчик «Новичка» принес извинения НавальнымуФото: clients-cdnnow.ru

Химик Вил Мирзаянов, участвовавший в создании отравляющего вещества "Новичок", извинился перед российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Как пояснил один из разработчиков средства, после его применения политику на восстановление потребуется около года.

Проживающий сейчас в Соединенных Штатах Вил Мирзаянов не входил в группу специалистов, которые разрабатывали нервно-паралитическое вещество "Новичок", заявил участвовавший в создании этого средства Леонид Ринк. Комментарий приводит РИА Новости.

По словам Ринка, Мирзаянов не имеет представления о том, как "Новичок" воздействует на человеческий организм. Он не был лишь хроматографистом, занимаясь "контролем стоков", пояснил Ринк.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что Вил Мирзаянов принес извинения Алексею Навальному. При том он указал, что появившиеся у блогера симптомы схожи на отравлением после использования такого вещества.

Накануне пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш заявила о том, что на его личных вещах эксперты не выявили следов яда.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

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