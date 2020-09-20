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Билл Гейтс сделал прогноз о сроках окончания пандемии
20.9.2020 21:43
Фото: livejournal.com
При самом оптимистичном прогнозе человечество сможет побороть коронавирус в 2022 году, полагает Билл Гейтс.
По мнению основателя Microsoft, в Соединенных Штатах эпидемия может завершиться раньше — летом следующего года.
Как заявил основатель Microsoft Билл Гейтс, в лучшем случае мир может справиться с пандемией коронавируса к 2022 году. На эту тему он высказался в интервью телевизионному каналу Fox. Миллиардер пояснил, что в течение следующего года можно будет существенно понизить показатели распространения COVID-19. Это произойдет, если к борьбе с коронавирусом подходить глобально, пояснил Гейтс.
Интервью было опубликовано на фоне возросших сумм, которые на борьбу с коронавирусом жертвует фонд, учрежденный основатель Microsoft. На меры, препятствующие распространению заболевания, им выделено уже 650 млн долларов.
Ранее глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о том, что первая американская вакцина от коронавируса может быть готова уже через несколько недель. По данным Белого дома, администрация страны в общей сложности инвестировала в эти проекты 12 млрд долларов.
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