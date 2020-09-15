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Трамп рассказал, когда в США появится вакцина от коронавируса


15:46
Трамп рассказал, когда в США появится вакцина от коронавирусаФото: smi2.net

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о том, что первая американская вакцина от коронавируса может быть готова уже через несколько недель.

По данным Белого дома, администрация страны в общей сложности инвестировала в эти проекты 12 млрд долларов.

Американская вакцина от коронавирусной инфекции появится совсем скоро: уже через три-четыре недели, заявил президент США Дональд Трамп. Политик говорил на эту тему, выступая в эфире телевизионного канала ABC.

По словам Трампа, предыдущим администрациям США, вероятно, могли бы потребоваться годы. Но нынешние власти страны смогли справиться с той важной задачей гораздо более оперативно. Как подчеркнул американский лидер, остается лишь "несколько недель до ее получения". Глава Соединенных Штатов пояснил, что работу над созданием эффективного препарата сейчас ведут "великолепные компании, и они очень, очень близки".

При этом политик допустил оговорку, имея в виду формирование коллективного иммунитета. Трамп заявил о том, что коронавирус отступит, когда разовьется "стадное чувство". После уточняющих вопросов ведущего стало понятно, что американский лидер говорит о так называемом "иммунитете толпы", возникающем после того, как то или иное заболевание перенесут большинство людей.

Ранее компания AstraZeneca, специалисты которой совместно с Оксфордским университетом создали и сейчас испытывает вакцину против COVID-19, объявила о приостановке исследований. Причиной такого решения стала серьезная побочная реакция.

Автор: Злата Богатова

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