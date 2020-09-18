ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Крыму впервые найдено редкое изображение птицы Сирин на фрагменте сосуда
В Крыму впервые найдено редкое изображение птицы Сирин на фрагменте сосуда
Посольство России потребовало у США разъяснений после репортажа NBC
Посольство России потребовало у США разъяснений после репортажа NBC
Под Ярославлем задержан подозреваемый в убийстве двух девочек
Под Ярославлем задержан подозреваемый в убийстве двух девочек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В России за сутки выявили более 6 тыс. случаев COVID-19В России за сутки выявили более 6 тыс. случаев COVID-19
Представитель Навального сообщила, что на его личных вещах яда нетПредставитель Навального сообщила, что на его личных вещах яда нет
Добровинский заявил, что будет скучать по ПашаевуДобровинский заявил, что будет скучать по Пашаеву
Под Ярославлем задержан подозреваемый в убийстве двух девочекПод Ярославлем задержан подозреваемый в убийстве двух девочек
СМИ: В Белоруссии мужчина пытался покончить с собой в знак протестаСМИ: В Белоруссии мужчина пытался покончить с собой в знак протеста

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Представитель Навального сообщила, что на его личных вещах яда нет


09:56
Представитель Навального сообщила, что на его личных вещах яда нетФото: voskhodinfo.su

Как заявила пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального, на его личных вещах эксперты не выявили следов яда.

По словам Киры Ярмыш, исследование проводили специалисты из немецкой лаборатории.

Германские специалисты обнаружили вещество, которым, вероятно, мог быть отравлен блогер Алексей Навальный, лишь на бутылке, которую соратники оппозиционера нашли в его номере, пояснила Кира Ярмыш. Пресс-секретарь Навального отметила, что на личных вещах и предметах, взятых из номера, где проживал политик, следы яда выявлены не были. По словам Ярмыш, члены команды Навального собрали "практически все вещи, которые можно было забрать" из номера в Томске, где проживал блогер. После того, как они были запакованы, их направили в Германию.

Пресс-секретарь Навального добавила, что все его личные вещи и багаж отправились в Берлин "вместе с ним на медицинском борте". Так она объяснила, что больше ни на чем помимо емкость из-под воды улик найдено не было. На ту тему Ярмыш говорила в интервью телевизионному каналу "Дождь".

Информация о заключении экспертов, когда в лаборатории на бутылке нашли следы яда, была обнародована лишь после соответствующего разрешения Навального, отметила Ярмыш.

Ранее Дмитрий Песков заявил о том, что в ситуации, связанной с экстренной госпитализацией блогера Алексея Навального, слишком много абсурда. Поэтому в Кремле склонны все ставить под сомнение, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. По его словам, Москва пытается получить информацию по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), однако в техническом секретариате отсылают к германской стороне. При этом в Берлине на все запросы рекомендуют обратиться к немцам. В результате число "вопросов растет с каждым днем", — констатировал Песков.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

Под Киевом на газопроводе произошел взрывПод Киевом на газопроводе произошел взрыв
В Рыбинске найдены тела двух девочекВ Рыбинске найдены тела двух девочек
Навальный хочет вернуться в РоссиюНавальный хочет вернуться в Россию
Тихановская обратилась к Путину, напомнив о «нелегитимности» ЛукашенкоТихановская обратилась к Путину, напомнив о «нелегитимности» Лукашенко
Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусной пневмонией Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусной пневмонией

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru