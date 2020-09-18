Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Представитель Навального сообщила, что на его личных вещах яда нет

09:56

Фото: voskhodinfo.su



Как заявила пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального, на его личных вещах эксперты не выявили следов яда.



По словам Киры Ярмыш, исследование проводили специалисты из немецкой лаборатории.



Германские специалисты обнаружили вещество, которым, вероятно, мог быть отравлен блогер Алексей Навальный, лишь на бутылке, которую соратники оппозиционера нашли в его номере, пояснила Кира Ярмыш. Пресс-секретарь Навального отметила, что на личных вещах и предметах, взятых из номера, где проживал политик, следы яда выявлены не были. По словам Ярмыш, члены команды Навального собрали "практически все вещи, которые можно было забрать" из номера в Томске, где проживал блогер. После того, как они были запакованы, их направили в Германию.



Пресс-секретарь Навального добавила, что все его личные вещи и багаж отправились в Берлин "вместе с ним на медицинском борте". Так она объяснила, что больше ни на чем помимо емкость из-под воды улик найдено не было. На ту тему Ярмыш говорила в интервью телевизионному каналу "Дождь".



Информация о заключении экспертов, когда в лаборатории на бутылке нашли следы яда, была обнародована лишь после соответствующего разрешения Навального, отметила Ярмыш.



Ранее Дмитрий Песков заявил о том, что в ситуации, связанной с экстренной госпитализацией блогера Алексея Навального, слишком много абсурда. Поэтому в Кремле склонны все ставить под сомнение, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. По его словам, Москва пытается получить информацию по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), однако в техническом секретариате отсылают к германской стороне. При этом в Берлине на все запросы рекомендуют обратиться к немцам. В результате число "вопросов растет с каждым днем", — констатировал Песков.



Автор: Злата Богатова

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